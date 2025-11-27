میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمایت زنان هوادار استقلال در شب‌آلوده تهران

زنان هوادار استقلال شب گذشته در آلوده‌ترین حالت تهران هم از تیمشان مقابل الوصل حمایت کردند.
به گزارش تابناک؛ زنان هوادار استقلال شب گذشته در آلوده‌ترین حالت تهران هم از تیمشان مقابل الوصل حمایت کردند.

زنان هوادار استقلال الوصل آلوده
