\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0644\u0648\u062f\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u0645\u0634\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u0644\u0648\u0635\u0644 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n