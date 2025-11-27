میلی صفحه خبر لوگو بالا
حسن یزدانی در کنار شامیل ممدوف

تصویری از حسن یزدانی در کنار شامیل ممدوف در تمرینات تیم کشتی استقلال جویبار منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۷۰
| |
741 بازدید
حسن یزدانی در کنار شامیل ممدوف

به گزارش تابناک؛ تصویری از حسن یزدانی در کنار شامیل ممدوف در تمرینات تیم کشتی استقلال جویبار منتشر شده است.

برچسب ها
حسن یزدانی شامیل ممدوف کشتی استقلال جویبار
