میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان ثبت‌نام حج مشخص شد

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: فرایند ثبت‌نام قطعی در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۵ آذر در سامانه «حج من» آغاز می‌شود و اولویت نام‌نویسی به افرادی اختصاص دارد که در ۱۰ روز اول پیش‌ثبت‌نام کرده‌ باشند.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۴۳
| |
393 بازدید

زمان ثبت‌نام حج مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درباره ثبت‌نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: همه افرادی که پیش‌ثبت‌نام خود را طبق اولویت‌های استانی انجام داده‌اند می‌توانند از طریق سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir، نسبت به انتخاب کاروان و تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند. در این مرحله، گروه‌های مختلف قیمتی نیز روی سامانه قرار می‌گیرد.

رشیدیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای کاهش طول سفر حجاج گفت: تلاش شده است مدت سفر نسبت به سال گذشته کوتاه‌تر شود. هرچند تحقق نهایی آن وابسته به ظرفیت پرواز‌ها و جدول‌های پروازی کشور میزبان است.

او افزود: افرادی که در ۱۰ روز نخست پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند، برای ثبت‌نام قطعی در اولویت هستند و می‌توانند کاروان‌های مدنظر خود از جمله کاروان‌های زوجی ـ که امسال ظرفیت آنها حدود دو برابر شده است ـ را انتخاب کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت به متقاضیانی که قصد دارند به اتفاق یکدیگر و در یک کاروان اعزام شوند نیز توصیه کرد که در انتخاب کاروان دقت کنند تا در یک کاروان نام‌نویسی کنند چراکه بعد از انتخاب، امکان جابجایی وجود ندارد.

رشیدیان همچنین بر تکمیل سریع مدارک از جمله گذرنامه و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها تأکید کرد و گفت: کلیه قرارداد‌های مربوط به اسکان و خدمات حج تمتع ۱۴۰۵ نهایی شده است. امسال ۵۷ هتل در مکه و ۱۷ هتل در مدینه تجهیز شده‌اند. با این حال محدودیت‌های اسکان در مدینه همچنان پابرجاست که علت آن نبود ساخت‌وساز‌های جدید در این شهر است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ثبت نام حج علیرضا رشیدیان حجاج
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کار و تأمین سال ۱۴۰۴
حج ۱۴۰۵ با امضای تهران و ریاض کلید خورد
برخورد خشن نگهبانان سعودی با حجاج
شرایط اعزام زائران ایرانی به حج عمره فراهم می‌شود؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۷ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۶۸ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۳ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۱ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dFv
tabnak.ir/005dFv