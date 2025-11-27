به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درباره ثبتنام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: همه افرادی که پیشثبتنام خود را طبق اولویتهای استانی انجام دادهاند میتوانند از طریق سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir، نسبت به انتخاب کاروان و تکمیل مراحل ثبتنام اقدام کنند. در این مرحله، گروههای مختلف قیمتی نیز روی سامانه قرار میگیرد.
رشیدیان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای کاهش طول سفر حجاج گفت: تلاش شده است مدت سفر نسبت به سال گذشته کوتاهتر شود. هرچند تحقق نهایی آن وابسته به ظرفیت پروازها و جدولهای پروازی کشور میزبان است.
او افزود: افرادی که در ۱۰ روز نخست پیشثبتنام کردهاند، برای ثبتنام قطعی در اولویت هستند و میتوانند کاروانهای مدنظر خود از جمله کاروانهای زوجی ـ که امسال ظرفیت آنها حدود دو برابر شده است ـ را انتخاب کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت به متقاضیانی که قصد دارند به اتفاق یکدیگر و در یک کاروان اعزام شوند نیز توصیه کرد که در انتخاب کاروان دقت کنند تا در یک کاروان نامنویسی کنند چراکه بعد از انتخاب، امکان جابجایی وجود ندارد.
رشیدیان همچنین بر تکمیل سریع مدارک از جمله گذرنامه و پرداخت مابهالتفاوت هزینهها تأکید کرد و گفت: کلیه قراردادهای مربوط به اسکان و خدمات حج تمتع ۱۴۰۵ نهایی شده است. امسال ۵۷ هتل در مکه و ۱۷ هتل در مدینه تجهیز شدهاند. با این حال محدودیتهای اسکان در مدینه همچنان پابرجاست که علت آن نبود ساختوسازهای جدید در این شهر است.