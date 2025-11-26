یک کارشناس هواشناسی با اشاره به نفوذ موج جدید بارشی از امشب، گفت: در هفته‌های آتی در صورت مهیا بودن شرایط، انتظار عبور موج‌های متعدد بارشی را خواهیم داشت.

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، محمد اصغری کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) استان فارس همچنان به‌ویژه در ساعات شب و بامداد با یخبندان و سرمازدگی باغات روبرو هستند و این شرایط تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی و تخلیه آب و جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در نواحی سردسیر بسیار ضروری است. همچنان در نواحی صنعتی استان‌هایی مانند تهران، البرز، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان مرکزی، وضعیت آلودگی هوا نسبت به سایر مناطق آلوده‌تر است.

اصغری ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌ها با نفوذ موج جدید بارشی از غروب امروز در نقاط شمال‌غرب و غرب کشور، از میزان غلظت آلاینده‌ها کاسته شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وقوع بارندگی در کردستان از امشب، خاطرنشان کرد: این وضعیت جوی برای کرمانشاه نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین در هفته آتی و هفته‌های بعد، در صورت مهیا بودن شرایط، انتظار عبور موج‌های متعدد بارشی را خواهیم داشت.