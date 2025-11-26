روشن شدن نور امید در کمپین مبارزه با فقرِ پریود

برند پنبه‌ریز، از ابتدای پاییز امسال، نه تنها همچون سال‌های قبل با اهدای هزاران بسته نوار بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار، سعی در ارتقای بهداشت و سلامت جامعه‌ی زنان در این مناطق داشته، بلکه امسال طی یک کمپین خلاقانه‌ی اجتماعی، آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مشکلات زنان دیگر در برخی نقاط محروم کشور را تبدیل به یک دغدغه‌ی اجتماعی کرده و مشتریان و مصرف‌کنندگان عادی محصولاتش را هم در هم‌دلی و حمایت از زنان دیگر مشارکت داده است.

پنبه‌ریز امسال هم همچون سال‌های گذشته، همزمان با بازگشایی مدارس، هزاران بسته‌ی بهداشت قاعدگی شامل نوار بهداشتی و بروشور آموزشی را در مناطق کم‌برخوردار کشور توزیع کرد تا دسترسی دختران به محصولات بهداشتی تسهیل شود، اما نقطه‌ی برجسته‌ی کمپین امسال این برند، ایجاد یک موج اجتماعی و مشارکت فعالانه‌ی مردمی برای آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه‌ی «پریود» و چالش‌های زنانِ کمتر برخوردار و ساکن در مناطق محروم برای دسترسی به محصولات بهداشت جنسی و نوار بهداشتی بوده است.

در این کمپین با عنوان «نورِ امید»، در بسته‌بندی چند گروه از محصولات نوار بهداشتی پنبه‌ریز کارت‌هایی قرار داده شده که ضمن آگاهی‌بخشی در مورد مشکلات زنان بسیاری در جامعه در زمینه‌ی بهداشت قاعدگی و عدم دسترسی به محصولات مرتبط، به خریدار اطلاع می‌دهد که پنبه‌ریز یک بسته‌ی مشابه را با هزینه‌ی خود اما در صورت تمایل خریدار با نام و پیام شخصی او، برای یک دختر یا زن ساکن دیگر در مناطق محروم که از دسترسی به نوار بهداشتی محروم بوده، ارسال خواهد کرد.

مصرف‌کننده برای مشارکت در این کمپین، و ارسال یک بسته‌ی هدیه‌ی قاعدگی به همراه پیام شخصی‌اش می‌تواند با اسکن QRcode بر روی این کارت، وارد صفحه‌ی اینترنتی این کمپین شود که در بالای آن این پیام نقش بسته است:‌ «نور امیدی روشن کن!». خریدار محصول سپس می‌تواند نام و پیام خود به یک زن دیگر را در این صفحه وارد کند. پنبه‌ریز، با چاپ نام و پیام این فرد بر روی کارتی جدید، آن را در داخل بسته‌های اهدایی بعدی خود به زنان مددجو ارسال می‌کند.

از مسئولیت اجتماعی تا ساخت مشارکت اجتماعی

پنبه‌ریز در این کمپین، برخلاف فعالیت‌های سال‌های قبل، تنها اهداکننده‌ی بسته‌های بهداشتی به زنان محروم نیست، بلکه پیونددهنده‌ی زنان مختلف ایرانی است. این برند در این کمپین برای اولین بار، پا را از یک کمپین مسئولیت اجتماعی رایج فراتر گذاشته و با پیوند دادن زنان از اقشار مختلف جامعه تلاش دارد حق دسترسی هر زن به ساده‌ترین ابزار بهداشت شخصی را تبدیل به یک مطالبه و دغدغه‌ی عمومی کند.

سروناز هزارخانی، مدیر ارشد بازاریابی برند پنبه‌ریز در این زمینه می‌گوید: «دسترسی به نوار بهداشتی اگرچه برای بسیاری از زنان دنیا و از جمله ایران، یک امر بدیهی است اما بسیاری حتی نمی‌دانند که دسترسی به همین محصول ضروری و پایه‌ای، برای بسیاری از زنان و دختران ایرانی در نقاط محروم امکان‌پذیر نیست. فقر یا نبود آموزش و یا حتی مشکلات فرهنگی همچون شرم از بیان کردن چنین خواسته و نیاز پایه‌ای، باعث شده زنان و دختران بسیاری، با مشکلات بسیاری مواجه شوند که اکثریت جامعه از آن آگاه نیست. ما در طی این کمپینِ مشارکت اجتماعی، نه تنها تلاش داریم تا حد توانمان با اهدای بسته‌های بهداشتی، به جنگ با فقر پریود رویم، بلکه در نظر داریم اکثریت جامعه را در این مسیر به دغدغه‌مند، همراه و مشارکت‌کننده‌ی فعال تبدیل کنیم.»

وی در مورد اهمیت پیام‌های شخصی ارسالی از مشتریان برند به زنان دریافت‌کننده‌ی این هدایا توضیح می‌دهد: «زنان در هرجای ایران، یک پیوند ناگسستنی در دغدغه‌هایی دارند که در جامعه‌ی ایران با آن مواجهند. ما با ارسال این بسته‌های هدیه، با نام و پیام زنان دیگر، تلاش داریم پیونددهنده‌ی زنان از نقاط مختلف باشیم و درک و حمایت از هم را نمایش دهیم.»

او ادامه می‌دهد: «علاوه بر آگاه‌سازی و دعوت به مشارکت خریداران محصول، دریافت‌کننده محصول نیز این احساس را خواهد داشت که فردی در نقطه‌ای از کشور به بهبود شرایط زندگی، سلامت و بهداشت او اهمیت داده است؛ این همدلی می‌تواند بسیار با ارزش باشد.»

مبارزه و ریشه‌کنی فقر پریود، نیازمند مشارکت ملی

بر طبق تعریف سازمان زنانِ سازمان ملل متحد، فقر قاعدگی یا Period Poverty، به معنای دسترسی ناکافی به محصولات بهداشتی قاعدگی و آموزش‌های مرتبط با آن است. دانش‌آموزان، زنان در مناطق دورافتاده یا محروم، افراد بی‌خانمان و افراد دارای معلولیت، بیش از سایرین در معرض این مشکل قرار دارند.

در روزگاری که فقر پریود همچنان بخشی از زندگی بسیاری از زنان و دختران مناطق محروم ایران را تحت‌تأثیر قرار داده، پنبه‌ریز می‌کوشد الگویی پایدار از مشارکت اجتماعی برندها را شکل دهد. این برند پیش از این نیز کمپین‌های متعددی را در این زمینه اجرا کرده است.

سجاد حاجی‌لو، مدیر برند پنبه‌ریز درباره‌ی این کمپین‌ طی سال‌های گذشته می‌گوید: «ما معتقدیم دسترسی به محصولات بهداشتی قاعدگی، حقی طبیعی برای هر زن و دختر است و همراهی در این مسیر را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می‌دانیم و در این راستا چندین کمپین داشته‌ایم. برای مثال امسال نیز به روال سال‌های گذشته، در پنبه‌ریز به‌جای اجرای کمپین‌های متداول بازگشایی مدارس با رویکرد تجاری، تصمیم گرفتیم طرحی ویژه دختران نوجوان دانش‌آموز اجرا کنیم؛ دخترانی که به دلیل دسترسی نداشتن به نوار بهداشتی، با احساس شرم و محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی اجرا شد تا هیچ دختری به دلیل نداشتن محصولات بهداشتی از حضور در مدرسه بازنماند.»

توزیع محصولات در مناطق محروم با مشارکت مجموعه‌ای از خیریه‌ها و گروه‌های داوطلب انجام می‌شود و امسال نیز پنبه‌ریز این برنامه را با همکاری «خانه امکان» به پیش برده است.

همراهی نهادهای خیریه با پنبه‌ریز برای توزیع محصولات بهداشتی

بر اساس اعلام تیم پنبه‌ریز، بسته‌های حمایتی این برند به‌صورت کلی از دو طریق توزیع می‌شوند؛ بخشی به‌صورت مستقیم در مدارس و مراکز آموزشی مناطق کم‌برخوردار تحویل داده می‌شود و بخش دیگر از طریق خیریه‌ها و سازمان‌های محلی به دست افراد می‌رسد. نمونه‌هایی از این خیریه‌ها عبارتند از خیریه‌ی نور سپید هدایت، جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، آبشار عاطفه‌ها، مرکز ترک اعتیاد بهبودگستران، مرکز شبانه‌روزی روانبخشی زنان ایران‌مهر، دبستان اوتیسم راد و کمیته امداد استان هرمزگان و کهریزک.

این برنامه‌ی توزیع ماهانه همچنان به شکل‌ها و از راه‌های مختلف ادامه خواهد داشت تا هرچه بیشتر بتوان دسترسی زنان و دختران مناطق محروم به محصولات بهداشتی را تضمین کرد.