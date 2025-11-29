فوتسال، مهم‌ترین و جذاب‌ترین تورنمنت خود را به نسل طلایی زنان فوتسالیست ایران بدهکار بود و چه خوب که بالاخره بدهی‌شان را پرداخت کرد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در حالی مهیای سومین بازی خود در جام جهانی می‌شود که به یک پیروزی ارزشمند و ماندگار دست یافته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان، این روزها در کشور فیلیپین در حال برگزاری است و شاگردان شهرزاد مظفر در تیم ملی فوتسال ایران، دو بازی خود را هم پشت سرگذاشته‌اند. دیدارهایی که با یک برد و یک باخت همراه شده؛ زنان فوتسالیست کشورمان مقابل برزیل با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب شدند و در گام دوم موفق شدند برابر پاناما به برتری ۶ بر ۲ دست یابند.

بی‌تردید نخستین پیروزی در تورنمنتی همچون جام جهانی، جزو اتفاقات و افتخاراتی است که بازیکنان تشکیل دهنده تیم، تا مدت‌ها آن را فراموش نخواهند کرد و از سویی در تاریخ فعالیت این رشته ورزشی هم ثبت خواهد شد. گرچه برد برابر پاناما که با گل‌های الهام عناف‌جه، نسیمه غلامی، فرشته کریمی(۲ گل)، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی به ثبت رسید، بسیار کمتر از آنچه باید مورد توجه قرار گرفته، اما واقعیت آن است که مجموعه عواملی دست به دست هم داده تا هنرنمایی و توانمندی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان، آنطور که باید و شاید مقابل دیدگان مردم و افکارعمومی قرار نگیرد؛ از جمله اینکه حتی بازی‌های آنها در جام جهانی هم به صورت زنده از تلویزیون پخش نمی‌شود!

در هر حال، این روزها برای شاگردان شهرزاد مظفر به خصوص آنهایی که سال‌هاست پیراهن تیم ملی را به تن دارند و حتی در مسابقاتی چون جام ملت‌های آسیا، روی سکوی نخست ایستاده‌اند، روزهایی سراسر زیبایی و هیجان است و احتمالاً آنها سعی می‌کنند از لحظه به لحظه آن لذت ببرند. از جمله اینها، بازیکنی نام‌‌آشنا و قدیمی به نام فرشته کریمی که در بازی برابر پاناما، عنوان بهترین بازیکن زمین را هم از آن خود کرد تا ویترین افتخارات تیمی و شخصی‌اش پربارتر شود. او در پایان این دیدار و پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن زمین، گفت: «همه امید ما و دختران ایران که ورزش را دوست دارند، این است که فوتسال کشورمان روزبه‌روز رشد کند و بتوانیم جایگاه فوتسال زنان ایران را در سطح جهانی ارتقا دهیم. ما امید دختران ایرانیم و دختران کشورمان هم امید ما هستند. این امر انگیزه‌ای است تا برای هم تلاش کنیم، با هم پیش برویم و افتخارآفرین باشیم.» فرشته کریمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: «هر بازی فرصتی است برای اثبات توانایی‌هایمان و نشان دادن اینکه فوتسال زنان ایران در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار دارد. ما با اتحاد، تمرکز و انگیزه بالا آماده‌ایم تا نماینده شایسته‌ای برای ایران باشیم و باعث غرور مردم کشورمان شویم. هدف ما نه تنها کسب نتیجه، بلکه نشان دادن قدرت، تلاش و پشتکار دختران ایران در سطح جهانی است.»

این صحبت‌های ستاره تیم ملی فوتسال زنان پس از کسب نخستین پیروزی در جام جهانی، در حالی است که آخرین بازی شاگردان شهرزاد مظفر در مرحله گروهی جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵، دیداری حساس و سرنوشت‌ساز برابر ایتالیا است و تکلیف دومین تیم صعود کننده از گروه پس از این بازی مشخص می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه یکی از بهترین و باتجربه‌ترین بازیکنان حال حاضر تیم ملی، پس از پیروزی برابر پاناما فرصت را مغتنم ندانست که به انبوه کم‌توجهی‌ها و تبعیض‌ها اشاره کند و صحبت‌هایش رنگ و بوی اتحاد تیمی و انگیزه بالا برای ارائه عملکردی درخشان برابر ایتالیا بود.

این در شرایطی است که مدتی پیش فقط در یک مورد، ماجرای پاداش تیم ملی فوتسال زنان حسابی جنجال‌ساز شد. تیم ملی فوتسال زنان در حالی پاداش ۴۵ میلیون تومانی بابت صعود به جام جهانی دریافت کرد که چیزی معادل ۴۰۰ دلار می‌شود. این در حالی است که در نقطه مقابل پاداش برد تیم ملی فوتبال مردان، مثلاً برای دیداری دوستانه برابر تانزانیا برای هر یک از اعضای تیم رقمی معادل ۳۵۰۰ دلار است. هر چند باید اشاره کرد که در اغلب کشورهای صاحب‌نام، تیم ملی فوتبال مردان در اولویت است، اما شکاف عمیق ایجاد شده میان پرداختی‌ها به تیم‌های مردان و زنان در ایران موضوعی است که باید اصلاح و در آن تجدیدنظر شود. جالب اینکه در همان مقطع خبرساز شدن پاداش تیم ملی فوتسال زنان، فریده شجاعی، نایب‌رئیس زنان فدراسیون فوتبال، ادعای عجیبی مطرح و تأکید کرد که فدراسیون فوتبال تبعیضی قائل نشده: «پاداش‌هایی که به تیم‌های زنان اختصاص می‌یابد بر اساس مقایسه با تیم‌های مشابه در شرایط برابر در نظر گرفته می‌شود و تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.»

موضوع مهم دیگر این است که مسابقات فوتسال زنان از تلویزیون پخش نمی‌شود تا بتوان از آن انتظار درآمدزایی داشت. سال ۱۴۰۲، هم‌زمان با قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران در بازی‌های آسیایی، فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس، اعلام کرد: «با صداوسیما برای پخش مسابقات صحبت شده بود و وزارت ورزش نیز مکاتباتی انجام داد، اما رسانه ملی گفت باید بررسی شود که امکان پخش چگونه است.»

با تمام این اوصاف، آنچه در حال حاضر مهم است اینکه تیم ملی فوتسال زنان به جام جهانی رسید و حالا مهیای سومین دیدار خود در مرحله گروهی می‌شود. تیمی که همچنان تعدادی از بازیکنان نسل طلایی فوتسال زنان کشورمان عضو آن هستند و می‌درخشند. همان‌هایی که عنوان قهرمانی و سومی در جام ملت‌های آسیا را در کارنامه خود دارند و تجربه حضور در جام جهانی، بهترین و جذاب‌ترین اتفاقی بود که باید برای آنها می‌افتاد. بازیکنانی نظیر فرشته کریمی (۳۶ سال)، نسیمه غلامی (۴۰ سال)، سارا شیربیگی (۳۴ سال) و فرزانه توسلی (۳۸ سال) که مدت زیادی است نام‌شان با تیم ملی گره خورده و فوتسال زنان ایران سالها از زحمات، تلاش و توانمندی آنها بهره برد. نسلی بی‌ادعا اما تاریخ‌ساز که به سال‎‌های پایانی دوران قهرمانی خود نزدیک شده و احتمالاً در دوره بعدی جام جهانی، جای‌شان با بازیکنان جوان‌تر پُر خواهد شد. شاید فوتسال، مهم‌ترین و جذاب‌ترین تورنمنت خود را به این نسل از زنان فوتسالیست ایران بدهکار بود و چه خوب که بالاخره بدهی‌شان را پرداخت کرد.