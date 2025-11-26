میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب صفحه جعلی علی لاریجانی در اینستاگرام!

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که صفحه‌ای به نام کاربری "ali_larijani3"در شبکه اینستاگرام متعلق به دبیر شورای عالی امنیت ملی نیست.
تکذیب صفحه جعلی علی لاریجانی در اینستاگرام!

به گزارش تابناک، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین اعلام کرد، صفحات رسمی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر: alilarijani_ir و اینستاگرام: larijani_ir است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
1
6
پاسخ
صبر شما ؟؟؟؟
