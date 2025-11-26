میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آورده ۷۰۰ میلیونی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن!

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۸۱
| |
3 بازدید
آورده ۷۰۰ میلیونی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن!

به گزارش تابناک؛ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا 25 آذر برای تکمیل آورده به 700 میلیون تومان مهلت داد.
 
پیامک اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران به شرح زیر است؛

متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن؛ با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف 700 میلیون تومان تا تاریخ 1404/9/25 اقدام نمایید. (مبلغ این قسط 100 میلیون تومان)
 
عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد.
 
بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای «هر یک میلیون تومان، هر روز یک امتیاز» در صورت تأخیر در پرداخت موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ می‌گردد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هشدار نهضت ملی مسکن وزارت راه اداره کل راه و شهرسازی پیامک توقف پروژه خبر فوری تهران
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی
هشدار پلیس فتا: این پیامک‌ها را ارسال نکنید!
وزش باد شدید در راه تهران
فیلم: دستور مهم پزشکیان به استاندار مازندران
پیامک قطع یارانه، کلاهبرداری جدید
هشدار استاد زلزله شناسی برای زلزله شدید در تهران
هشدار سردار رادان به اراذل و اوباش
شوک جدید به متقاضیان مسکن: ۶۰۰ میلیون تومان یا هیچ!
پلیس: مراقب باشید با یک پیامک «هک» نشوید
اولین هشدار آلودگی هوای تهران در سال جاری صادر شد
پلیس به موتورسواران تهرانی هشدار جدی داد
مراقب این پیامک‌های کلاهبرداری باشید
هشدار نارنجی برای گرد و غبار در تهران
جریمه مالیاتی ۲۶ همتی صدای بانکی‌ها را درآورد / بعد از ۲ سال، هنوز سامانه ثبت نام آماده نیست؟!
هشدار هک گوشی با پیام‌ درخواست وجه
دستور رئیس جمهور برای توقف پروژه معروف
هشدار پلیس فتا در مورد پیامک‌های جعلی ابلاغیه قضایی
برنامه اجرای نهضت ملی مسکن در داخل تهران
تهرانی‌ها برای نهضت مسکن ثبت نام کنند
نخستین تصمیم نیکزاد در وزارت راه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۴ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۵۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۴۸ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dDJ
tabnak.ir/005dDJ