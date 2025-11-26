آورده ۷۰۰ میلیونی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن!

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.

به گزارش تابناک؛ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا 25 آذر برای تکمیل آورده به 700 میلیون تومان مهلت داد.



پیامک اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران به شرح زیر است؛

متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن؛ با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف 700 میلیون تومان تا تاریخ 1404/9/25 اقدام نمایید. (مبلغ این قسط 100 میلیون تومان)



عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد.



بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای «هر یک میلیون تومان، هر روز یک امتیاز» در صورت تأخیر در پرداخت موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ می‌گردد.