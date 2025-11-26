آورده ۷۰۰ میلیونی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن!

به گزارش تابناک؛ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا 25 آذر برای تکمیل آورده به 700 میلیون تومان مهلت داد.
پیامک ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران به شرح زیر است؛
متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن؛ با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف 700 میلیون تومان تا تاریخ 1404/9/25 اقدام نمایید. (مبلغ این قسط 100 میلیون تومان)
عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمامشده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد.
بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای «هر یک میلیون تومان، هر روز یک امتیاز» در صورت تأخیر در پرداخت موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ میگردد.