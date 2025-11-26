میلی صفحه خبر لوگو بالا
همسران و دختران ناصرالدین شاه در کاخ سلطنت‌آباد

تصویری تاریخی از همسران و دختران ناصرالدین شاه را در کاخ سلطنت‌آباد و در سال ۱۲۷۱ شمسی می بینید.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۶۵
| |
1535 بازدید
|
۲

همسران و دختران ناصرالدین شاه در کاخ سلطنت‌آباد

به گزارش تابناک؛ تصویری تاریخی از همسران و دختران ناصرالدین شاه را در کاخ سلطنت‌آباد و در سال ۱۲۷۱ شمسی می بینید. 

 

همسران و دختران ناصرالدین شاه در کاخ سلطنت‌آباد

قاجار ناصرالدین شاه همسر دختران کاخ سلطنت آباد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
3
پاسخ
چقدر زشت بودن اون زمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
1
2
پاسخ
آخه اون موقع اینا چی می خوردند که همگی سیبیل دارند. عجیب نیست؟!
