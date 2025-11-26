میلی صفحه خبر لوگو بالا
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد

رضایی گفت: اگر امید دشمن را مایوس کنیم آمریکایی‌ها خودشان به تهران می‌آیند و در فرودگاه، اما پیاده می‌شوند و میگویند خواهش میکنم اگر رئیس جمهور شما با ما دیدار کرد بگویید سروپا به خدمت امام هم برسیم.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۵۸
| |
3494 بازدید

محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد

محسن رضایی گفت:  همه مردم باید بسیج وار بیایند تا هم مشکلات معیشتی حل شود هم دشمن مایوس باشد. میشود 

به گزارش تابناک؛ سردار  محسن رضایی   خاطرنشان کرد: اگر امید دشمن را مایوس کنیم من به شما قول میدهم همانگونه که جولانی را به کاخ سفید بردند آمریکایی ها خودشان به تهران می آیند و همانگونه که با دشمنان خود مثل پوتین جلسه گذاشتند و گفتند دو استان اوکراین را به تو میدهیم آن روزی که ناامید شوند به اینجا می آیندو  در فرودگاه اما پیاده می‌شوند و میگویند خواهش میکنم اگر رئیس جمهور شما با ما دیدار کرد بگویید سروپا به خدمت امام هم برسیم.

رضایی گفت: والله که این ها شدنی است اگر بتوانیم با همان مسیری که انقلاب را پیش آوردیم جلو برویم خواهید دید که وضع دشمنی تغییر میکند.

