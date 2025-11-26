میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار امروز ۵ آذر اعلام شد

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ روی نرخ ۱۱۳ هزار و ۴۶۰ تومان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۳۹
| |
707 بازدید
قیمت دلار امروز ۵ آذر اعلام شد

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.

بازار ارز امروز در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که دلار به نرخ ۱۱۳ هزار و ۴۶۰ تومان رسید.

قیمت دلار براساس نرخ اعلامی شبکه طلا و ارز درج شده است.

برچسب ها
دلار ارز قیمت دلار قیمت ارز بازار ارز بازار دلار خبر فوری
