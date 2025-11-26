میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۳۰
| |
802 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۵ آذر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

113,556,000

طلای 18 عیار / 740

112,042,000

طلای ۲۴ عیار

151,406,000

طلای دست دوم

112,041,900

آبشده کمتر از کیلو

491,970,000

مثقال طلا

491,970,000

انس طلا

4,137.59

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,176,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,124,000,000

نیم سکه تک فروشی

611,100,000

ربع سکه تک فروشی

354,100,000

سکه گرمی تک فروشی

171,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,120,000,000

نیم سکه (قبل 86)

565,000,000

ربع سکه (قبل 86)

285,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

68,550,000

حباب سکه بهار آزادی

16,750,000

حباب نیم سکه

57,530,000

حباب ربع سکه

76,990,000

حباب سکه گرمی

34,980,000
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا قیمت طلا سکه قیمت سکه بازار طلا بازار سکه خرید سکه خرید طلا
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدیدترین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۶ خرداد
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۰ آبان
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۶ آبان‌ماه
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ آذر
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلای 18 عیار در بازار امروز 31 شهریور
قیمت جدید طلا و سکه امروز جمعه ۱۶ آبان‌
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۳ آبان
قیمت جدید طلا و سکه ۹ مهرماه
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ شهریور + جدول
قیمت جدید طلا و سکه برای امروز ۱۵ مهر
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۳۱ فروردین
قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ اردیبهشت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۳۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCU
tabnak.ir/005dCU