قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۵ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
113,556,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
112,042,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
151,406,000
|
طلای دست دوم
|
112,041,900
|
آبشده کمتر از کیلو
|
491,970,000
|
مثقال طلا
|
491,970,000
|
انس طلا
|
4,137.59
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,176,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,124,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
611,100,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
354,100,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
171,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,120,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
565,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
68,550,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
16,750,000
|
حباب نیم سکه
|
57,530,000
|
حباب ربع سکه
|
76,990,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,980,000