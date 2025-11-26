میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی:دولت‌ها باید مقامات اسرائیل را محاکمه کنند

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با همتای ونزوئلایی‌اش با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، این امر را خطری بزرگ برای صلح و ثبات و آرامش آن منطقه خواند.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۲۴
| |
364 بازدید
عراقچی:دولت‌ها باید مقامات اسرائیل را محاکمه کنند

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در تماس تلفنی با «ایوان خیل پینتو» وزیر خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه کارائیب گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این تماس تلفنی، روابط و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله موضوعات اقتصادی و تجاری و فناوری بررسی شد. طرفین بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه و نیز در قالب همکاری‌های جنوب-جنوب تاکید کردند.

طرفین همچنین ضمن مرور تحولات بین‌المللی، در مورد آخرین وضعیت در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه با محکوم‌کردن رویکرد قلدرمآبانه آمریکا در قبال ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل در حال توسعه در نیمکره غربی، تهدید به استفاده از زور علیه این کشور را مصداق روشن نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل دانست و مسئولیت جمعی جامعه جهانی را برای صیانت از اصول و اهداف ملل متحد در برابر یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا خاطرنشان کرد.

 عراقچی همچنین با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، این امر را خطری بزرگ برای صلح و ثبات و آرامش آن منطقه خواند و بر مسئولیت همه دولت‌ها برای محاکمه و مجازات مقامات این رژیم که به‌خاطر ارتکاب نسل‌کشی و سایر جنایات شنیع تحت پیگرد هستند تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تقویت روابط راهبردی تهران–کاراکاس و بر ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ونزوئلا در برابر فشارها و مداخلات غیرقانونی آمریکا تأکید کرد.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی مقامات اسرائیلی رژیم صهیونیستی محکوم جهانیان ونزوئلا ایران روابط ایران و ونزوئلا خبر فوری محاکمه نسل کشی جنایات اسرائیل
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روابط ایران و ونزوئلا در کانون گفتگوی تلفنی وزرای خارجه
بقائی نسل کشی در فلسطین اشغالی را محکوم کرد
عراق تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرد
انگلیس مدعی شد: اسرائیل در غزه نسل‌کشی نمی‌کند
حمله موشکی یمن به یک پایگاه صهیونیستی
بیانیه ایران در پی جنایت اخیر رژیم صهیونیستی
سازمان ملل حمله اسرائیل به زندان اوین را محکوم کرد
حمله موشکی مقاومت از غزه به اراضی اشغالی
برایان‌هوک: توسعه روابط ایران و ونزوئلا ما را نگران می‌کند
محتوای گفتگوی عراقچی و دبیرکل سازمان ملل چه بود؟
عراقچی: در کنار قطر و در برابر تهدیدات منطقه هستیم
اژه ای: همه جهان باید جنایات‌ اسرائیل را بازگو کنند
جنایت جدید اسرائیل در نوار غزه با ده‌ها شهید
خداحافظی پدر با همه پسران شهیدش
جنایات رژیم صهیونیستی در شمال غزه
ادعای رسانه آمریکایی از سفر صهیونیست‌ها به روسیه
ترکیه: تجاوز به ایران، تهدیدی برای صلح جهانی است
واکنش نرم انگلیس به حملات صهیونیستی
بیش از ۶۱ هزار نفر قربانی نسل‌کُشی در غزه
قالیباف: مجالس دنیا از جنایات بیشتر رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۳۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCO
tabnak.ir/005dCO