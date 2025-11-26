میلی صفحه خبر لوگو بالا
دعوت مادورو به بسیج ملی علیه آمریکا

نیکولاس مادورو در سخنانی ‍‍رشور با تقدیر از متحدان ونزوئلا از «کوبای برادر، ایران مقاوم، روسیه قدرتمند، چین صلح‌جو»، گفت که این کشورها در برابر تحریم‌ها ایستاده‌اند و ونزوپلا را تنها نگذاشته‌اند. اما پیروزی نهایی به دستان مردم ونزوئلاست.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۱۶
| |
434 بازدید
در حالی که تنش‌های فزاینده میان ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا به اوج خود رسیده، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در سخنرانی‌ای پرشور در کاخ ریاست‌جمهوری میرافلورس، همه مردم را به بسیج کامل برای دفاع از «موجودیت جمهوری» فراخواند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مادورو در جریان کمپین «مقاومت ملی» در برابر تهدیدات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در برابر هزاران هوادار و مقامات نظامی و حزبی سخن می‌گفت، شکست را «ممنوع» خواند و تأکید کرد که هیچ عذری برای عدم تلاش وجود ندارد.

سخنرانی مادورو، که حدود 45 دقیقه طول کشید، در حالی ایراد شد که دولت ترامپ تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ونزوئلایی اعمال کرده و تهدید به «تغییر رژیم» را تکرار می‌کند. مادورو با لحنی قاطع و احساسی، از تاریخ انقلابی ونزوئلا الهام گرفت و همه اقشار جامعه را به وحدت فراخواند. 

مادورو در ابتدای سخنان خود گفت: «هموطنان عزیز، فرزندان بلشویک بولیوار، انقلابیون وفادار، مردان و زنان شجاع ونزوئلا! امروز، در این لحظه حساس تاریخ، ما در برابر یک پیچ سرنوشت‌ساز ایستاده‌ایم. پیچ سرنوشت‌سازی که نه تنها آینده جمهوری بولیوار را تعیین می‌کند، بلکه موجودیت خودمان را به چالش می‌کشد. امپریالیسم آمریکایی، با تمام ابزارهایش – از تحریم‌های ظالمانه تا تهدیدهای نظامی – تلاش می‌کند تا ما را به زانو درآورد. اما بشنوید، ای مردم ونزوئلا: شکست در این پیچ سرنوشت‌ساز برای موجودیت جمهوری ممنوع است! ما تسلیم نمی‌شویم، ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم، ما پیروز خواهیم شد!

او افزود: این مبارزه، مبارزه‌ای است که از سیمون بولیوار آغاز شد و با هوگو چاوز به اوج رسید. امروز، در برابر دروغ‌های مارکو روبیو و توطئه‌های واشنگتن، ما باید متحدتر از همیشه باشیم. روبیو، آن سناتور سابق که حالا وزیر خارجه است، گمان می‌کند با اتهامات ساختگی به «کارتل خورشیدها» و تهدید به مداخله، می‌تواند روحیه ما را بشکند. اما او اشتباه می‌کند! ونزوئلا، سرزمین سیمون رودریگز و فرانسیسکو د میراندا، جایی نیست که با تهدید تسلیم شود. ما با  شجاعت پاسخ می‌دهیم.


رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد: به همه نیروهای مسلح، به ارتش قهرمان، به گارد ملی بولیوار، به پلیس و به همه غیرنظامیان می‌گویم: هیچ‌کس، چه غیرنظامی، چه سیاسی، چه نظامی، چه پلیس، هیچ عذری ندارد! میهن از همه ما بیشترین تلاش و فداکاری را می‌طلبد. این وطن، این خاک مقدس، از نفت غنی‌اش تا جنگل‌های آمازون، از کوه‌های آند تا سواحل کارائیب، مال ماست. آن‌ها می‌خواهند آن را بدزدند، همان‌طور که عراق و لیبی و سوریه را غارت کردند. اما ما اجازه نمی‌دهیم!

نیکولاس مادورو خطاب به آحاد مردم ونزوئلا گفت: ای زنان ونزوئلا، مادران انقلابی، شما که ستون‌های این مبارزه‌اید، برخیزید! ای جوانان، دانشجویان و کارگران، ابزارهای تولید را در دست بگیرید و اقتصاد مقاومتی را بسازید. ای کشاورزان و ماهیگیران، زمین و دریا را از دست غارتگران حفظ کنید. ای روشنفکران و هنرمندان، با قلم و brushتان، حقیقت را فریاد بزنید. همه ما، از دیوسدادو کابلیو در حزب سوسیالیست تا آخرین شهروند در روستاهای دورافتاده، یک جبهه واحد هستیم.

او سپس با تقدیر از متجدان ونزوئلا ادامه داد: ما از متحدانمان – کوبا برادر، ایران مقاوم، روسیه قدرتمند، چین صلح‌جو – سپاسگزاریم. آن‌ها در برابر تحریم‌ها ایستاده‌اند و ما را تنها نگذاشته‌اند. اما پیروزی نهایی به دستان مردم ونزوئلاست. ما انتخابات را بردیم، ما انقلاب را حفظ کردیم، و حالا زمان آن است که با همه قوا دفاع کنیم.

مادورو در پایان تأکید کرد: به روبیو و ترامپ می‌گویم: دست از سر ونزوئلا بردارید! ما آماده‌ایم – با سلاح‌هایمان، با ایمانمان، با عشق به وطن. اگر جرأت دارید، بیایید، اما بدانید که هر متجاوزی با آتش مردم ما روبرو خواهد شد.

