رئیس جمهور اوکراین از آمادگی خود برای سفر به آمریکا برای نهایی کردن توافق صلح با روسیه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شبانگاه سه شنبه اظهار داشت که آماده است در 27 نوامبر (پنجشنبه هفته جاری) با دونالد ترامپ برای نهایی کردن توافق صلح دیدار کند.



دفتر زلنسکی نیز تأیید کرد که رئیس جمهور اوکراین آماده است تا اوایل پنجشنبه با ترامپ دیدار کند تا در مورد جزئیات نهایی پیشنهاد توافق صلح، از جمله قلمرو، مذاکره کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز سه شنبه شب گفت: هرچند خاتمه دادن جنگ در اوکراین آسان نیست، اما به نظر من این کار شدنی و آسان است.

رئیس‌جمهور آمریکا پیتر با اشاره به از دست دادن بخش وسیعی از خاک اوکراین و امکان از دست دادن بخش‌های باقی‌مانده در منطقه دونباس، تأکید کرده بود که زلنسکی «هیچ برگ برنده‌ای» ندارد و مجبور خواهد شد طرح صلح پیشنهادی واشنگتن را بپذیرد.

این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست در مطلبی مدعی شد روسیه بعید است آماده توافق با اوکراین باشد.