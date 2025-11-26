\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0646\u0627\u0645\u0634\u062e\u0635 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0633\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc\u060c \u06cc\u06a9 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0633\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0635\u0648\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a.