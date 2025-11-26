میلی صفحه خبر لوگو بالا
گزارش‌های تأییدنشده از شکست دیوار صوتی در آسمان عراق

برخی رسانه های عراقی از شنیده شدن صدای انفجار با منبع نامشخص در استان میسان عراق خبر می‌دهند.
گزارش‌های تأییدنشده از شکست دیوار صوتی در آسمان عراق

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ برخی رسانه های عراقی از شنیده شدن صدای انفجار با منبع نامشخص در استان میسان عراق خبر می‌دهند. 

 بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عراقی، یک هواپیما در آسمان استان میسان دیوار صوتی را شکست.

دیوار صوتی عراق استان میسان انفجار هواپیما
