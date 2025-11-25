به گزارش تابناک، مدارس در برخی استانها به دلیل تصمیمات دستگاههای استانی، در روز چهارشنبه، ۵ آذرماه، تعطیل خواهند بود. فهرست استانهای مشمول این تعطیلی در ادامه آمده است.
تهران
تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان تهران بهجز فیروزکوه چهارشنبه ۵ آذر غیرحضوری اعلام شد. همچنین کارمندان ادارههای دولتی و غیردولتی با نظر مدیر در این بازه زمانی دورکار شدند.
آذربایجان شرقی
در تبریز و شهرهای اطراف، وضعیت فراتر از مدارس است؛ مدارس، دانشگاهها و ادارات در شهرستانهای تبریز، اسکو، آذرشهر، بناب، شبستر، لیلان، مرند و عجبشیر در روز چهارشنبه، ۵ آذرماهه تعطیل اعلام شدند.
زنجان
سرمای هوا و شرایط جوی در زنجان نیز مدارس را به تعطیلی کشاند؛ آموزش حضوری تمامی مدارس این استان در هر دو نوبت صبح و عصر لغو شده و کلاسها در روز چهارشنبه ( ۵ آذر) بهصورت غیرحضوری و در بستر شاد دنبال میشود.
البرز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز اعلام کرد که ۵ آذرماه فعالیت مدارس غیرحضوری و پیش دبستانی ها و مهدهای کودک تعطیل شدند.
خراسان جنوبی
مدارس خراسان جنوبی به دلیل افزایش شدید ابتلا به آنفلوآنزا در روز چهارشنبه پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
خراسانشمالی
معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی استانداری خراسان شمالی گفت: با توجه به افزایش ابتلای دانشآموزان به سرماخوردگی، مدارس استان در روز چهارشنبه غیرحضوری شد.
همدان
بنابر تصمیم کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به افزایش موارد ابتلاء و شیوع آنفلوانزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی در سطح استان همدان در روز چهارشنبه (۵ آذرماه ۱۴۰۴) غیر حضوری خواهند بود.
همچنین، آموزش در سراسر استان برای هر دو نوبت صبح و بعدازظهر بهصورت مجازی و از طریق بستر «شبکه شاد» برقرار است.
سیستان و بلوچستان
بدلیل شیوع بیماری آنفلوانزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامتی دانش آموزان، همه مدارس استان و مدارس استثنایی در همه مقاطع و در ۲شیفت صبح و عصر در روز چهارشنبه مورخ ۵ آذرماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
کرمان
بهدنبال دریافت گزارشهایی از افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، بنا به تصمیم مشترک استانداری و ادارهکل آموزش و پرورش استان، کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه، پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری خواهند بود.
سمنان
معاون استاندار سمنان فردا چهارشنبه پنجم آذرماه مدارس و دانشگاههای استان غیرحضوری خواهد بود.
وی این تعطیلی را مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان سمنان دانست و افزود: فعالیت مدارس و دانشگاهها فردا چهارشنبه پنجم آذر ماه در این استان غیر حضوری است.
معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین بیان کرد: تداوم آلودگی تا پایان هفته سبب بروز این تعطیلی شده است.
ایلیات گفت: ادارات استان سمنان کماکان به روال خود باز هستند.
خراسان رضوی
مدیر روابطعمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تمامی مدارس خراسان رضوی در روز چهارشنبه پنجم آذرماه بهدلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماریهای تنفسی به صورت غیرحضوری است.
اردبیل و سرعین
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: با توجه به برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان با حضور میهمانان داخلی و خارجی روز چهارشنبه ۵ آذر اردبیل و سرعین تعطیل است.
اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان غیرحضوری و ادارات استان نیز در روز چهارشنبه دورکار شدند.
قم
فعالیت آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه بهصورت غیرحضوری و فعالیت دستگاههای اجرایی و دانشگاهها رأس ساعت ۸ صبح خواهد بود.
قزوین
معاون استاندار قزوین از دورکاری ادارات و غیرحضوری شدن مدارس این استان در روز چهارشنبه ۵ آذرماه به علت آلودگی هوا خبر داد.
مرکزی
با اعلام کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی مدارس اراک، ساوه و شازند غیرحضوری شد.