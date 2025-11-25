کشف محموله سنگین اقلام ضدامنیتی در ارومیه

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس اعلام قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) یک محموله سنگین اقلام ضدامنیتی متعلق به گروهک‌های ضدانقلاب حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ترگور شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.

متن اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به شرح زیر است:

با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهک‌های ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ترگور شهرستان ارومیه کشف و ضبط گردید.

این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده است که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد نا امنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.