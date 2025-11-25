به گزارش تابناک، همچنین در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پیرو هشدار آلودگی هوا با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در استان تهران به ویژه مناطق پرتردد شهری، تشدید انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید پیش‌بینی شده است.

برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، در پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی تهران، شرایط آلودگی هوا کماکان تا اوایل هفته آینده با احتمال کاهش غلظت آلاینده‌ها در روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت و در این روز در ارتفاعات استان گاهی بارش پراکنده دور از انتظار نیست. از روز چهارشنبه هفته جاری تا شنبه هفته آینده نیز روند تدریجی کاهش دما به ویژه در نواحی شمالی پیش‌بینی شده است.

هوا سرد می‌شود

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی چهارم تا هشتم آذر ماه، صاف تا قسمتی ابری، وزش باد ملایم و افزایش ابر و همراه با غبار محلی خواهد بود. همچنین در ساعاتی از شب وزش باد، احتمال گرد و خاک و در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه دمای پایتخت از روز سه‌شنبه هفته جاری تا شنبه هفته آینده به طور میانگین از ۱۹ به ۱۶ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند در این بازه دمای هوای پایتخت سه درجه سردتر می‌شود.

اطلاعات موجود هواشناسی تهران حاکی از آن است که کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین بین پنج تا هشت درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند که در این موضوع نیز کاهش دمای هوا را خواهیم داشت.