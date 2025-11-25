میلی صفحه خبر لوگو بالا
توضیح درباره پیدا شدن یکی از دختران آبادانی

پیرو خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر پیدا شدن یکی از دختران مفقود شده در شهرستان آبادان، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان توضیحاتی ارائه کرد. 
کد خبر: ۱۳۴۲۲۴۱
| |
688 بازدید
توضیح درباره پیدا شدن یکی از دختران آبادانی

به گزارش تابناک و بنا بر اعلام دادگستری خوزستان روح‌الله زندی گفت: در ماه‌های اخیر چهار مورد گزارش مفقودی به این دادسرا اعلام شد که یک مورد آن با اقدامات پلیسی در تهران شناسایی و از طریق اورژانس اجتماعی بهزیستی به خانواده وی تحویل داده شد. 

وی ادامه داد: یک مورد دیگر، فرد مفقود شده به دلیل اختلافات خانوادگی در بیرون از منزل اقدام به خودکشی کرده بود که پس از تأیید توسط پزشکی قانونی، جسد به خانواده وی تحویل شد. 

دادستان عمومی شهرستان آبادان گفت: اقدامات قضائی و پلیسی برای پیدا کردن دو دختر دیگر که اخیراً نام آنها در فضای مجازی و رسانه‌های خبری منتشر شده بود، کماکان ادامه دارد. 

زندی از مردم خواست اخبار و اطلاعات در این زمینه را از منابع رسمی پیگیری کنند و از دامن‌زدن به هرگونه حواشی که موجب خدشه‌دار شدن احساسات جمعی و خانواده و اطرافیان این دختران می‌شود، خودداری کنند. 

وی افزود: شهروندان همچنین اطمینان خاطر داشته باشند پلیس و دستگاه قضائی با جدیت در جهت حفظ و آرامش مردم تلاش می‌کنند. 

خوزستان آبادان دختر گمشده دادستانی
