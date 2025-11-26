میلی صفحه خبر لوگو بالا
نوحه‌های قدیمی: یا حیدر دلخونم از غم‌های تو/فاطمیه ۱۳۸۵

طاهری این‌واحد را با عنوان «یا حیدر، دلخونم از غم‌های تو» در فاطمیه سال ۱۳۸۵ خواند؛ شب شهادت ایام فاطمیه اول. 
کد خبر: ۱۳۴۲۲۲۶
| |
290 بازدید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از سبک‌های مرثیه‌سرایان و سینه‌زن‌های تهران قدیم، سبک واحدی بود که به مظلوم‌کشیدن میان‌دار و سپس دودَمه‌خوانی و بعد از آن هم شورخوانی منتهی می‌شد. سبک واحد، پس از نوحه خوانده می‌شد و عزاداران به‌خلاف نوحه، فقط بخش‌هایی از آن را جواب می‌دادند.

یکی از واحدخوانی‌های قدیمی ایام فاطمیه، مربوط به حاج‌محمدرضا طاهری است که این‌روزها در حال تبدیل‌شدن به یک‌پیرغلام است. طاهری این‌واحد را با عنوان «یا حیدر، دلخونم از غم‌های تو» در فاطمیه سال ۱۳۸۵ خواند؛ شب شهادت ایام فاطمیه اول. 

تا به حال این‌نوحه‌ها در قالب پرونده نوحه‌های قدیمی منتشر شده‌اند:

* «نوحه‌های قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»

* «نوحه‌های قدیمی: خاک گرم کربلا لاله‌گون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»

* «نوحه‌های قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیه‌ای از نوارکاست «زینب زینب»»

* «نوحه‌های قدیمی: می‌روی می‌بری جانم از پیکرم/کمی آهسته‌تر هستی مادرم»

* «نوحه‌های قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»

* «نوحه‌های قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینب‌ات را پاک کن»

* «نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸»

* «نوحه‌های قدیمی: اگرچه بدترینِ بندگانْ نزد خدایم/سال ۱۳۸۲» 

* «نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر»

* «نوحه‌های قدیمی: به شب روضه سوگند، به همین موج بیرق/که بُوَد این شعارم علی حقُ و مع‌الحق»

* «نوحه‌های قدیمی: خسته از بیدادم امدادم بده، کوه دردم اذن فریادم بده!/فاطمیه ۱۳۸۵»

در ادامه واحد «یا حیدر، دلخونم از غم‌های تو» را می‌شنویم:

محمدرضا طاهری نوحه نوحه های قدیمی فاطمیه دهه فاطمیه سینه‌زنی عزاداری نوحه خوانی
