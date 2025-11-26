به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از سبکهای مرثیهسرایان و سینهزنهای تهران قدیم، سبک واحدی بود که به مظلومکشیدن میاندار و سپس دودَمهخوانی و بعد از آن هم شورخوانی منتهی میشد. سبک واحد، پس از نوحه خوانده میشد و عزاداران بهخلاف نوحه، فقط بخشهایی از آن را جواب میدادند.
یکی از واحدخوانیهای قدیمی ایام فاطمیه، مربوط به حاجمحمدرضا طاهری است که اینروزها در حال تبدیلشدن به یکپیرغلام است. طاهری اینواحد را با عنوان «یا حیدر، دلخونم از غمهای تو» در فاطمیه سال ۱۳۸۵ خواند؛ شب شهادت ایام فاطمیه اول.
در ادامه واحد «یا حیدر، دلخونم از غمهای تو» را میشنویم: