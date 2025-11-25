میلی صفحه خبر لوگو بالا
بالاخره زلنسکی رضایت داد

رئیس‌جمهور اوکراین پس از اصلاحات در طرح صلح آمریکا برای این کشور، از آن ابراز رضایت کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۷۸
| |
406 بازدید

بالاخره زلنسکی رضایت داد

رئیس‌جمهور اوکراین پس از اصلاحات در طرح صلح آمریکا برای این کشور، از آن ابراز رضایت کرد.


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته زلنسکی، پس از این دور مذاکرات، فهرست گام‌های لازم برای پایان جنگ اکنون «قابل اجرا» شده است. 

وی با اشاره به طرح ۲۸ ماده‌ای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین که با مخالفت کی‌یف و اروپایی‌ها مواجه شده بود، گفت: تعداد موارد مورد توافق کاهش یافته و دیگر ۲۸ مورد نیست؛ بسیاری از عناصر درست و کلیدی در چارچوب جدید لحاظ شده‌اند.

رئیس‌جمهور اوکراین تأکید کرد: هنوز کار زیادی برای همه ما باقی مانده، کاری بسیار دشوار تا سند نهایی را تکمیل کنیم و باید این کار را با کرامت انجام دهیم.»

وی از آمادگی اکثر کشورهای جهان برای کمک به اوکراین و همچنین رویکرد سازنده طرف آمریکایی قدردانی کرد و گفت که تقریباً کل روز گذشته به جلسات فشرده و دقیق اختصاص داشت.

زلنسکی افزود که تیم اوکراین امروز گزارش جدیدی از پیش‌نویس گام‌ها ارائه کرده و «این دقیقاً رویکرد صحیح است».

 وی علام کرد که مسائل حساس را شخصاً با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در میان خواهد گذاشت.

رئیس‌جمهور اوکراین در پایان تأکید کرد:‌ اوکراین هرگز مانع صلح نخواهد بود. میلیون‌ها اوکراینی به یک صلح شرافتمندانه امیدوارند و شایسته آن هستند. ما همه تلاش خود را خواهیم کرد و آماده‌ایم هرچه سریع‌تر کار کنیم.»

در میانه خبرها مبنی بر اینکه در پی گفت‌وگوهای ژنو، طرح ۲۸ ماده‌ای ترامپ به ۱۹ ماده کاهش یافته، مسکو طرح اروپایی‌ها را نپذیرفته است. 

«یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت: طرح اروپایی در نگاه اول کاملا غیرسازنده است و برای ما قابل قبول نیست. نه همه اما بسیاری از مفاد این طرح آمریکایی برای ما کاملا قابل قبول هستند.

اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها از وجود بخش‌هایی در طرح ترامپ که اراضی اوکراین را به‌عنوان قلمرو دوفاکتو روسیه به رسمیت می‌شناسد و تحریم‌ها علیه مسکو را لغو می‌کند، خشمگین بودند و خواستار طرح جایگزین شدند. 

 

زلنسکی صلح اصلاحات آمریکا اوکراین روسیه مذاکرات صلح آمریکا
