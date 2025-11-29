تابناک: در تکمیل فرمایش شما، نگاه رهبر انقلاب این‌گونه نیست که در واقع عدالت‌ورزی مصداقی و از پشت تریبون و ... را روی یک نفر متمرکز کنند؟

ما به عنوان نماینده مجلس وظیفه داریم جلوی هر فسادی بایستیم و وظیفه داریم که جامعه را بی‌جهت ملتهب نکنیم. اگر مردم من را انتخاب کرده‌اند که از حق‌شان دفاع کنم، من به‌عنوان وکیل مردم باید بتوانم خودم آن کار را انجام بدهم؛ آن مرحله، مرحله‌ای است که شما بگویید «فساد به جایی رسیده که نمی‌توانم کاری کنم.» این اتفاق در لایحه‌های مختلف است من در لایحه وزرا یک وظیفه دارم مثلاً شخصی در لایحه دادگستری مسئولیتی دارد، باید در همان لایه رفتار و اقدام کند. در لایه قضایی یک نفر باید در چارچوب همان حوزه برخورد کند. در حوزه بازرسی، فردِ مسئول باید از موضع بازرسی اقدام کند. یکی در دیوان محاسبات مسئولیت دارد و باید در همان سطح حساس باشد. یکی عضو شورای شهر است و باید وظیفه‌اش را در شورای شهر انجام دهد. یعنی هر کسی در لایحه و سطح خودش باید حساس و مسئول باشد.

تابناک: این احساس وجود دارد که زمانی بین شما و آقای پزشکیان رقابت انتخاباتی وجود داشته اما امروز، هم به دلیل فضای نمایندگی که شما الان در مجلس هستید و هم به جهت همشهری‌بودن، شاید انتظار بر این باشد که شما نسبت نزدیک‌تری با آقای پزشکیان داشته باشید. آیا این‌طور است؟ یعنی آیا آقای پزشکیان مسائل نمایندگان، فراتر از تبریز، آذربایجان شرقی و غربی و… را جدی‌تر و ویژه‌تر می‌بیند؟

ایشان ذاتاً فردی خون‌گرم است. با هر کسی، با هر طیف فکری که باشد، گرم می‌گیرد. یعنی مدل رفتاری او همین‌گونه است؛ آدمی است اهل معاشرت، خوش‌وبش می‌کند و معمولاً با کسی ترش‌رویی نمی‌کند. ما هم در دوران نمایندگی، در دو دوره‌ای که با هم رقیب انتخاباتی بودیم، خوشبختانه سالم‌ترین رقابت‌ها را داشتیم. هیچ‌وقت میان ما تنشی، به معنای تنش‌های سطحی، غیر اخلاقی یا نامناسب، وجود نداشت. همیشه رقابت‌ ما سالم، مبتنی بر گفتمان، مبتنی بر اعتقادات و مبتنی بر شرح وظایف بود. هر کس برنامه‌اش را عرضه می‌کرد و فضای رقابتی سالمی میان ما وجود داشت.

رئیس‌جمهور باید به همه کشور خدمات بدهد و از جمله به منطقه خودش. بعضی وقت‌ها فضا طوری ساخته می‌شود که ایشان حتی برای منطقه خودش هم نگران می‌شود کاری بکند، مبادا به او برچسبی بزنند الان هم که در مجلس حضور داریم، رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهورِ کل ایران است؛ نه رئیس‌جمهورِ منطقه ما. قاعدتاً همه مردم ایران انتظار دارند که ایشان برای کل کشور برنامه‌ریزی کند و ما هم این را درک می‌کنیم.یعنی من موظفم وظایف مربوط به منطقه خودم را خودم پیگیری کنم. ایشان فقط رئیس‌جمهور منطقه من نیست؛ اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، رئیس‌جمهور کل ایران است و طبیعتاً منطقه من هم در چارچوب همین کل قرار می‌گیرد.

ما هیچ‌وقت توقعی فراتر از وظایف ایشان نداشتیم. البته مشکلات و تنگناهایی داشته‌ایم و طبیعتاً انتظار داریم در دوره ایشان، این مسائل حداقل در استان‌های شمال‌غرب برطرف شود. توقع ما در این حد بجاست. اما این به معنای آن نیست که بخواهیم حق منطقه دیگر را بگیرند و به ما بدهند. حق هر منطقه باید در جای خودش ادا شود. ما باید توقعات منطقی داشته باشیم. رئیس‌جمهور باید به همه کشور خدمات بدهد و ازجمله به منطقه خودش. بعضی وقت‌ها فضا طوری ساخته می‌شود که ایشان حتی برای منطقه خودش هم نگران می‌شود کاری بکند، مبادا به او برچسبی بزنند. در حالی‌که حق مردم منطقه خودش هم باید ادا شود. برای همین، ما خودمان مطالبات منطقه‌ای را مطرح می‌کنیم تا برای ایشان بحران ایجاد نشود. خودمان مطالبه منطقه خودمان را انجام می دهیم و می‌گوییم آقای رئیس جمهور همانطور که به مناطق دیگر کمک می‌کنید منطقه ما هم نیازمند استفاده از حقوق خود است.

تابناک: با توجه به فضاسازی یا تحلیل‌هایی که جریان مخالف ایشان در انتخابات ارائه دادند، که عبارت بودند از اینکه این رأی مثلاً قومیتی بوده و این‌ها، و اصولاً کشور ما هم متأسفانه زمینه این نگاه‌های قومیتی را دارد، احساس می‌شود که شاید اگر رئیس‌جمهور از یک بخشی از کشور باشد، امکانات و نگاه‌ها همه به آن سمت متمرکز شود؟ قومیتی، گاهی به یک قوم نسبت داده می‌شود و گاهی به شهر یا منطقه. برای مثال، طبیعی است که همشهری شما جایی کاندیدا شود و مردم شهرتان علاقه نشان دهند؛ بالاخره او همشهری است. این مورد محل مذمت نیست. چرا ایشان در آذربایجان رأی بالایی داشته؟ خب داشته؛ مردم منطقه خودش او را دوست داشته‌اند و طبیعی است کسی که همشهری اوست، رأی بیاورد و رشد کند. تابناک: آیا شما همین تحلیل منصفانه را ارائه دادید یا خیر؟ بله، در بسیاری موارد، نباید به آن‌ها برچسب زد. تا ببینیم مردم تصمیم قومیتی می‌گیرند یا خیر. همین مردم به آقای رئیسی نیز رأی داده‌اند؛ آن زمان برچسب قومیتی به آن‌ها زده نشده بود. همین مردم به احمدی‌نژاد نیز رأی داده‌اند. رئیسی و احمدی‌نژاد که اهل آذربایجان نبودند و بالعکس. برای مثال اگر شهید رئیسی در خراسان رأی آورده، این چه اشکالی دارد؟ رأی آقای رئیسی به معنای این است که مردم خراسان به ایشان به دلیل قومیت رأی داده‌اند؟ این امری طبیعی است. بنابراین، مردم نباید شقه شقه شوند. نباید به مردم برچسب خاصی زده شود. اما اگر این مسئله به نژادپرستی تبدیل شود، مشکل‌زا خواهد بود. من انتخابات جمهوری اسلامی ایران را در فضای نژادپرستی تحلیل نمی‌کنم. تابناک: صحبت از شهید رئیسی شد و قاعدتاً آن نگاه مهربانانه و سرشار از عطوفت ایشان مطرح شد، ایشان واقعاً نمونه‌ای خاص بودند. در واقع، آن روز که آن اتفاق رخ داد، شما کجا بودید؟ من در تبریز بودم. آن روز، بنده، آقای پزشکیان و آقای اوجی وزیر نفت دولت قبل، در پالایشگاه تبریز منتظر فرود هلیکوپتر شهید رئیسی برای افتتاح پروژه پالایشگاه تبریز بودیم. هلیکوپتر فرود نیامد و جلوتر سقوط کرده بود. ما در مقصد منتظر بودیم. حادثه ناگواری رخ داد و بلافاصله من و آقای اوجی راه افتادیم و به منطقه ورزقان رفتیم و آن شب را همان‌جا ماندیم تا پیکر شهید رئیسی پیدا شد. تابناک: درباره آقای مالک رحمتی که در آن حادثه به شهادت رسیدند،خاطره ای دارید؟ ایشان بودند. هفته آخر مجلس یازدهم بود و آن هفته هم مجلس خبرگان افتتاح می‌شد و هم مجلس شورای اسلامی دوازدهم. هر دو افتتاحیه در روزهای پایانی مجلس یازدهم بودند. آن هفته که این اتفاق روز یکشنبه رخ داد، من روز جمعه‌اش در تبریز بودم. به طور معمول، اگر مشکلی نباشد، آخر هفته‌ها به حوزه انتخابیه می‌روم. جمعه در تبریز بودم و با شهید آل‌هاشم، پس از نماز جمعه، یک ساعت خلوت کردیم و صحبت‌هایی داشتیم. صحبت بسیار خوبی بود. خدا روح ایشان را شاد کند. پس از آن می‌خواستم به تهران بازگردم. آن شب، اگر اشتباه نکنم، پرواز به تهران داشتم. قرار شد با پرواز خود رئیس‌جمهور به تبریز بروم و با همان پرواز بازگردم تا فقط یک روز صحن مجلس را از دست بدهم چون در آذربایجان شرقی قرار بود افتتاحیه‌های مهمی انجام شود که بنا به اتفاقاتی که پیش آمد، پیش از رسیدن شهید رئیسی، برنامه آمدن ما به تبریز لغو شد. علت حضور من در آنجا آخر شب، مرحوم شهید رحمتی تماس گرفت و گفت برنامه رئیس‌جمهور برای روز یکشنبه اینجاست و حضور شما ضروری است. آقای رحمتی استاندار پرتلاشی بود. خدا رحمتش کند. گفتم ما صحن علنی داریم، هفته آخر است و من دبیر اول هستم و باید کارها را جمع کنم. گفت نه، اگر نباشید، نمی‌شود؛ باید باشید. درست نیست که شما اینجا نباشید؛ رئیس‌جمهور می‌آید و پروژه مهمی است. در نهایت پذیرفتم. قرار شد من با پرواز خود رئیس‌جمهور به تبریز بروم و با همان پرواز بازگردم تا فقط یک روز صحن مجلس را از دست بدهم چون در آذربایجان شرقی قرار بود افتتاحیه‌های مهمی انجام شود که بنا به اتفاقاتی که پیش آمد، پیش از رسیدن شهید رئیسی، برنامه آمدن ما به تبریز لغو شد. در خود دولت نظر بر این شد چون با عجله می‌خواهیم برویم آقای اسماعیلی گفتند دیگر مزاحم نمایندگان نمی‌شویم و من به خاطر اینکه هفته آخر مجلس یازدهم بود فرصت را غنیمت شمردم تا امور را جمع‌بندی کنم.