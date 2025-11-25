میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بورس به رکورد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هم رسید

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۵۲ هزار واحدی به رکورد تاریخیِ ۳ میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۷۴
| |
399 بازدید
|
۱
بورس به رکورد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هم رسید

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۵۲ هزار واحدی به رکورد تاریخیِ ۳ میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سرمایه بازار سهام شاخص کل شاخص کل سهام خبر فوری
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جهش ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
صعود ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در بازار امروز 22 مهرماه
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 12 آبان ماه
رشد ۶۴ هزار واحدی بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۸ شهریور ماه
چراغ بورس قرمز شد!
شاخص کل بورس در بازار امروز 29 مهرماه
شاخص کل بورس در بازار امروز 5 آبان ماه
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 7 مهرماه
شاخص کل سهام در بازار امروز 27 مهرماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 29 شهریور
خبر خوش برای سهامداران؛ امروز 5 مهرماه
بورس ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار را پس گرفت
شاخص کل بورس در معاملات امروز 31 شهریور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 2 مهرماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 20 اسفندماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
هنوز جبران ضررهای 6 ساله را نکرده 30 برابر هم بشود حتی به پای تورم نخواهد رسید.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005d9y
tabnak.ir/005d9y