حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت چقدر خواهد شد؟

حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت در کمترین حالت ممکن به ماهی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سازوکار افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ برای سال آینده نیز مدنظر قرار گرفته شده و حداقل حقوق کارکنان ۲۰ درصد بیشتر میشود. البته اگر روند سال گذشته عینا تکرار شود، بازه افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود که حق عائلهمندی و تعداد فرزندان در بالا و پایین شدن رقم نهایی تاثیر میگذارد.
حداقل حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت
حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گنجانده شده است. طبق روال سالهای گذشته حداقل حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت ضریب ۲۰ درصدی میگیرد.
حقوق کارکنان دولت در سالی که ماههای پایانی آن نزدیک میشویم، دستکم ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود و ضریب ۲۰ درصدی روی این عدد به کف دستمزد کارمندان دولت در سال جدید منتهی میشود.
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جدید به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد اما این عدد را کف دستمزد میدانیم که برای کارمند مجرد تعریف میشود.
حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت چطور محاسبه میشود؟
حقوق کارکنان دولت در سال جاری متناسب با حق عائلهمندی و اولاد ارتقا پیدا کرد و ممکن است در لایحه بودجه سال آینده نیز همین روند تداوم داشته باشد.
حقوق کارکنان دولت برای کارمند متاهل ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد. میزان افزایش حقوق کارمند متاهل با یک فرزند به ۲۶ درصد رسید و این میزان افزایش حقوق برای کارمند متاهل با دو فرزند به ۳۰ درصد تغییر کرد.
حقوق کارمند دولت با سه فرزند شامل افزایش ۳۶ درصدی شد و عق عائلهمندی با چهار فرزند، امکان افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارکنان دولت را ایجاد کرد. سقف افزایش حقوق کارکنان دولت نیز ۴۵ درصد به حساب میآمد که این عدد را بابت حق عائلهمندی با پنج فرزند به بالا تعلق گرفت.
حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت هنوز نهایی نشده اما تکرار فرمول سال گذشته میتواند یکی از جزئیات قانون بودجه در بخش افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان باشد.
مقایسه حقوق کارکنان دولت و تورم
حقوق کارکنان دولت در سالهای اخیر براساس لایحه بودجه تعیین شده است. عدد و رقمهای پیشنهادی از سوی دولت پس از تایید مجلس جنبه اجرایی پیدا کرده و این وسط مقایسه نرخ تورم و میزان افزایش حقوقها مورد انتقاد کارکنان دولت قرار گرفته است.
نرخ تورم عمومی که میزان افزایش قیمتها در یک سال گذشته را نشان میدهد، فعلا در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد. یعنی بابت خرید مجموعهای از کالا و خدمات درمقایسه با برهه مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد باید بیشتر هزینه کرد. حقوق کارکنان دولت حتی با احتساب فرمول ۱۴۰۴، یعنی افزایشی بین ۲۰ تا ۴۵ درصد، با نرخ تورم عمومی فاصله دارد.