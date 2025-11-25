حمله شدید ماکرون به مسکو!

«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، در یک کلیپ از پیش ضبط شده که توسط رادیو فرانسوی RTL در پلتفرم ایکس منتشر شد، گفت: «تنها خط قرمزی که از سه سال پیش داریم، روسیه نام دارد.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او بدون در نظر گرفتن تاکیدهای مکرر کرملین مبنی بر آمادگی برای گفت‌وگو، مدعی شد: «فقط یک نفر هست که صلح نمی‌خواهد، و آن روسیه است. ما صلح می‌خواهیم، ​​اما صلحی که تسلیم باشد را نمی‌خواهیم. ما خواهان تضمین‌های امنیتی محکم برای خودمان و اوکراین هستیم.»

رئیس جمهور فرانسه همچنین در رابطه با طرح صلح آمریکا برای اوکراین که سندی ۲۸ بندی است که کی‌یف روی آن اصلاحاتی در نظر گرفت اما کرملین نپذیرفت، گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند از طرف اوکراینی‌ها بگوید که آماده چه امتیازات ارضی هستند. طرح آمریکا در مورد اوکراین گامی به سوی صلح است، اما عناصری وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر دارند.»

او همچنین با اشاره به آنچه ائتلاف مشتاقان نامیده می‌شود، گفت: «ما حدود ۲۰ کشور داریم که قبلاً اعلام کرده‌اند که آماده‌اند چه کاری را به‌طور فعال، در هوا، زمین یا دریا انجام دهند.»

ماکرون توضیح داد که به محض امضای توافق‌نامه صلح - نه در طول جنگ - «نیروهای اطمینان‌بخش» دور از خطوط مقدم، در مکان‌هایی مانند کی‌یف یا اودسا مستقر خواهند شد. این نیروها شامل سربازان بریتانیایی، فرانسوی و ترکیه خواهند بود که نقش آنها آموزش نیروهای اوکراینی و کمک به تأمین امنیت خواهد بود، مشابه نحوه‌ای که کشورهای ناتو در حال حاضر از کشورهای جبهه شرقی این اتحاد حمایت می‌کنند.

او تأکید کرد که این کار از طریق یک ائتلاف بین دولتی، نه ناتو، با حدود بیست کشور آماده برای مشارکت در زمین، دریا یا هوا انجام خواهد شد.

ماکرون همچنین با ادعای اینکه در عرض ۳ تا ۴ سال «روسیه هر روز حملات سایبری و اطلاعاتی انجام می‌دهد، از جمله در فرانسه»، به «تهدید» روسیه اشاره کرد و گفت: «روسیه در حال انجام یک رویارویی استراتژیک و ترکیبی با اروپایی‌ها است.»

او افزود: «ما اشتباه می‌کنیم که در مواجهه با این تهدید ضعیف باشیم. اگر می‌خواهیم از خودمان محافظت کنیم، باید نشان دهیم که با قدرتی که داریم، ضعیف نیستیم.»

امانوئل ماکرون همچنین با اشاره به اخباری راجع به خدمت سربازی داوطلبانه در کشورش به این رسانه فرانسوی گفت: «ما باید پیمان ارتش-ملت را تقویت کنیم.»

ماکرون همچنین به جنجالی که سخنان رئیس ستاد کل ارتش فرانسه درباره «پذیرش از دست دادن فرزندانمان» در جنگ ایجاد کرده، واکنش نشان داد و مدعی شد: «سخنان او تحریف شده، از متن خارج شده است (...) ما نباید به همه مردم فرانسه بگوییم که قرار است آنها را قربانی کنیم، این هیچ معنایی ندارد.»

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین به مساله انحلال مجلس ملی کشورش در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که بعد از آن بحران‌هایی در پس یکدیگر برای فرانسه ایجاد شد و گفت: «من یک انتخاب آگاهانه انجام دادم و مردم فرانسه مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌اند. کشور ما از نظر نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که بسیاری از مردم می‌خواهند بگویند یا باور کنند.»

امانوئل ماکرون در ادامه گفت که این به اروپا بستگی دارد که چگونه از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند. او اشاره کرد که اوکراین به تضمین‌های امنیتی نیاز دارد و «روسیه تهدید اصلی برای کشورهای ما در اروپا است.»

همچنین رئیس‌جمهور فرانسه «هرگونه ایده مبهم اعزام جوانانمان به اوکراین» را رد می‌کند.

