ورود تجهیزات نظامی جدید آمریکا به سوریه

دیده بان حقوق بشر سوریه از ورود تجهیزات جدید نظامی آمریکا به شمال غرب این کشور خبر داد.
ورود تجهیزات نظامی جدید آمریکا به سوریه

این تجهیزات نظامی با یک هواپیمای باری آمریکایی منتقل شده که در فرودگاه خراب الجیر در حومه رمیلان واقع در الحسکه در شمال غرب سوریه فرود آمده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ براساس این گزارش این اقدام در سایه ادامه ورود تجهیزات نظامی آمریکا به داخل خاک سوریه انجام شده است.

این اقدام چند روز پس از آن انجام می شود که نیروهای آمریکایی حاضر در چارچوب ائتلاف بین‌المللی، روز شنبه این هفته ۲۰ دستگاه خودروی نظامی از جمله خودروهای زرهی «برادلی» را از پایگاه خود در منطقه الشدادی در جنوب استان الحسکه خارج کردند.

این کاروان سپس از طریق گذرگاه مرزی الولید به سوی پایگاه‌های ائتلاف در اقلیم کردستان عراق حرکت کرد.

این اقدام تنها چند ماه پس از خروج گسترده نیروهای آمریکایی در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ (سوم اردیبهشت ۱۴۰۴) صورت می‌گیرد که حدود ۱۵۰ دستگاه خودروی نظامی از پایگاه الشدادی در جنوب حسکه، میدان گازی «کونیکو» در شمال دیرالزور و میدان نفتی «العمر» در شرق دیرالزور خارج شده و به همان شیوه به سوی پایگاه‌های ائتلاف در اقلیم کردستان عراق منتقل شدند.

این تحرکات هم‌زمان است با گزارش‌هایی که رسانه‌های آمریکایی درباره تغییرات گسترده‌تر در نحوه استقرار نیروهای آمریکایی در داخل سوریه منتشر کرده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که در تاریخ ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) منتشر کرد، به نقل از دو مقام آمریکایی بدون ذکر نام، اعلام کرد که ارتش آمریکا روند تعطیلی سه پایگاه نظامی کوچک در شمال شرق سوریه را آغاز کرده است. این اقدام بخشی از بازنگری در استراتژی حضور نظامی واشنگتن در منطقه تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش منتشرشده، آمریکا روند خروج صدها تن از نیروهای نظامی خود از سوریه را آغاز کرده است؛ اقدامی که بازتابی از تغییر در وضعیت امنیتی این کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) تلقی می‌شود.

به نوشته نیویورک تایمز، برنامه خروج شامل تعطیلی پایگاه پشتیبانی مأموریت موسوم به «القریه الخضراء» (واقع در میدان گازی کونیکو)، پایگاه «الفرات» (در میدان نفتی العمر)، و یک تأسیسات سوم کوچک‌تر است که نام آن فاش نشده است.

برآوردهای این رسانه نشان می‌دهد که بسته شدن این پایگاه‌ها شمار نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه را از حدود ۲۰۰۰ نفر به نزدیک به ۱۴۰۰ نفر کاهش خواهد داد؛ اقدامی که در چارچوب بازنگری در حضور نظامی آمریکا و تطبیق آن با شرایط امنیتی جدید منطقه صورت می‌گیرد.

سوریه آمریکا تجهیزات نظامی نیروهای آمریکایی خبر فوری
و البته بسیاری از تحرکات نظامی آمریکا که آبستن حوادثی در آینده نزدیک است
