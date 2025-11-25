میلی صفحه خبر لوگو بالا
استادیار ایرانی در آمریکا بازداشت شد

عابدینی محقق و معلمی محترم است و به گفته کارفرمایش یعنی دانشگاه اوکلاهما روادید او معتبر است. من و همه دوستان و همکاران و دانشجویانش خواستار آزادی فوری وی و بازگشت به دانشگاه هستیم.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۰۷
| |
1640 بازدید
|
۲

استادیار ایرانی در آمریکا بازداشت شد

ولی نصر استاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد که وحید عابدینی استادیار مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهما توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ولی نصر استاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد که وحید عابدینی استادیار مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهما توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شده است.

ولی نصر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، عابدینی استادیار کالج مطالعات بین‌الملل بورن در دانشگاه اوکلاهما در حالی که عازم انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن دی‌سی بود، توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به ناحق بازداشت شد.

استادیار ایرانی در آمریکا بازداشت شد

وی افزود: عابدینی محقق و معلمی محترم است و به گفته کارفرمایش یعنی دانشگاه اوکلاهما روادید او معتبر است. من و همه دوستان و همکاران و دانشجویانش خواستار آزادی فوری وی و بازگشت به دانشگاه هستیم.

همچنین جاشوا لندیس مدیر بخش مطالعات خاورمیانه و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وحید عابدینی استاد محبوب ما توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شد.

وی افزود: دکتر عابدینی ۲۲ نوامبر (اول آذر ماه) در حال سوار شدن به هواپیما برای حضور در انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن دی‌سی بازداشت و به زندان فرستاده شد.

لندس نوشت: او به ناحق بازداشت شده است زیرا روادید معتبر اچ-یک بی دارد که یک روادید کاری غیرمهاجرتی است و به افرادی داده می‌شود که «مشاغل خاص» از جمله فعالیت در مقاطع بالای آموزشی دارند. برای آزادی فوری او دعا می‌کنیم.

 

استادیار آمریکا بازداشت استاد ایرانی وحید عابدینی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
3
پاسخ
ایشون تو خود ایران نمی تونست مطالعات کشورش رو انجام بده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
نه که نمیتونست، تو ایران راجب کشور که هیچ ، راجب خودتم نمیتونی مطالعه کنی و نظر بدی ۱! البته به لطف امثال شما که مملکت رو به غنیمت گرفتن و اندیشمندان رو به حاشیه بردن
