تهران ششمین شهر آلوده جهان شد + نمودار

به گزارش تابناک، تهران با شاخص آلودگی ۲۰۳ اکنون ششمین شهر آلوده جهان است؛ وضعیتی «بسیار ناسالم» که سلامت میلیونها نفر را تهدید میکند. بر اساس دادههای IQAir، پایتخت پس از دهلی، تاشکند، لاهور، کلکته و بمبئی در این ردهبندی قرار دارد. این بحران به تعطیلی مدارس و دانشگاهها و اعمال محدودیتهای ترافیکی منجر شده است.
پیامدهای آلودگی هوا فاجعهبار است؛ تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۸ هزار و ۹۷۵ نفر بر اثر ذرات معلق جان باختند و وزارت بهداشت هزینه مستقیم سالانه آن را ۱۷.۲ میلیارد دلار برآورد میکند. این مشکل اکنون بحرانی ملی است که زندگی تمام جمعیت شهری کشور را تحت تاثیر قرار داده و نیازمند تصمیمگیریهای فوری و ساختاری است.