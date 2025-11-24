میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بیت رهبری

تصویری از حضور سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در آخرین شب مراسم فاطمیه در حسینیه امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۸۱
| |
1671 بازدید
سیدمجید موسوی سردار موسوی فرمانده هوافضای سپاه بیت رهبری حسینیه امام خمینی
