تکذیب مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تهران

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران گفت: در فصل سرد سال هیچ‌ یک از نیروگاه‌ های استان مجاز به استفاده از مازوت نیستند و همه واحدها باید صرفاً با گاز طبیعی یا گازوئیل فعالیت کنند.
تکذیب مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تهران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد با تشریح آخرین وضعیت سوخت‌ رسانی نیروگاه‌ های استان تهران بیان کرد: در راستای اجرای قانون هوای پاک و صیانت از سلامت شهروندان، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ های استان به‌ طور کامل متوقف و هیچ مجوزی برای مصرف سوخت‌ های سنگین صادر نشده است.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌ های کارشناسی اداره‌ کل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران افزود: به‌ جز نیروگاه بعثت، سایر نیروگاه‌ های استان از نظر طراحی تجهیزات و سیستم احتراق اساساً امکان استفاده از مازوت را ندارند و تنها با گاز طبیعی و گازوئیل کار می‌ کنند.

عباس‌ نژاد درباره نیروگاه بعثت نیز توضیح داد: مخازن مازوت این نیروگاه پلمب شده و عملاً امکان بهره‌ برداری از این سوخت در آن وجود ندارد. این اقدام با هدف کاهش انتشار آلاینده‌ های گوگردی و ذرات معلق انجام شده است.
مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران تأکید کرد: هرگونه تغییر احتمالی در نوع سوخت نیروگاه‌ ها مستلزم اخذ تأییدیه‌ های محیط‌ زیستی و رعایت استانداردهای سخت‌ گیرانه انتشار آلاینده‌ ها است.

او همچنین اظهارکرد: پایش لحظه‌ ای وضعیت سوخت‌ رسانی و خروجی دودکش‌ ها در تمامی نیروگاه‌ ها ادامه دارد و در فصل سرما نیز تغییری در این سیاست پیش‌ بینی نمی‌ شود.

