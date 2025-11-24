به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد با تشریح آخرین وضعیت سوخت رسانی نیروگاه های استان تهران بیان کرد: در راستای اجرای قانون هوای پاک و صیانت از سلامت شهروندان، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های استان به طور کامل متوقف و هیچ مجوزی برای مصرف سوخت های سنگین صادر نشده است.
وی با اشاره به نتایج بررسی های کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: به جز نیروگاه بعثت، سایر نیروگاه های استان از نظر طراحی تجهیزات و سیستم احتراق اساساً امکان استفاده از مازوت را ندارند و تنها با گاز طبیعی و گازوئیل کار می کنند.
عباس نژاد درباره نیروگاه بعثت نیز توضیح داد: مخازن مازوت این نیروگاه پلمب شده و عملاً امکان بهره برداری از این سوخت در آن وجود ندارد. این اقدام با هدف کاهش انتشار آلاینده های گوگردی و ذرات معلق انجام شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: هرگونه تغییر احتمالی در نوع سوخت نیروگاه ها مستلزم اخذ تأییدیه های محیط زیستی و رعایت استانداردهای سخت گیرانه انتشار آلاینده ها است.
او همچنین اظهارکرد: پایش لحظه ای وضعیت سوخت رسانی و خروجی دودکش ها در تمامی نیروگاه ها ادامه دارد و در فصل سرما نیز تغییری در این سیاست پیش بینی نمی شود.