ورود روابط ایران و پاکستان به مرحله استراتژیک دیگر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در آستانه سفر علی لاریجانی به اسلام‌آباد در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به پاکستان را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: این سفر نقطه عطف تاریخی و لحظه‌ای محوری را رقم می‌زند که در آن روابط مستحکم و آزموده شده بین دو ملت برادر ما، قرار است وارد مرحله استراتژیک دیگری شود.

وی‌ افزود: با توجه به چشم‌انداز رو به سرعت و تحول جهانی و پویایی‌های نوظهور در اکوسیستم منطقه‌ای ما، نیاز به تدوین استراتژی و ارتقای بیشتر روابط دوجانبه ما بیش از هر زمان دیگری ضروری شده است - هدفی که از طریق این سفر مهم به طور معناداری پیش خواهد رفت.