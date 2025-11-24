میلی صفحه خبر لوگو بالا
ورود روابط ایران و پاکستان به مرحله استراتژیک دیگر

سفیر ایران در اسلام آباد سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی را بی سابقه خواند و گفت: روابط مستحکم و آزموده شده بین دو ملت برادر ایران و پاکستان، قرار است وارد مرحله استراتژیک دیگری شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در آستانه سفر علی لاریجانی به اسلام‌آباد در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به پاکستان را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: این سفر نقطه عطف تاریخی و لحظه‌ای محوری را رقم می‌زند که در آن روابط مستحکم و آزموده شده بین دو ملت برادر ما، قرار است وارد مرحله استراتژیک دیگری شود.

وی‌ افزود: با توجه به چشم‌انداز رو به سرعت و تحول جهانی و پویایی‌های نوظهور در اکوسیستم منطقه‌ای ما، نیاز به تدوین استراتژی و ارتقای بیشتر روابط دوجانبه ما بیش از هر زمان دیگری ضروری شده است - هدفی که از طریق این سفر مهم به طور معناداری پیش خواهد رفت.

