این استان تا پایان هفته تعطیل شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر) مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجبشیر، بناب، شبستر، ملکان، لیلان و مرند تعطیل اعلام می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ظفر محمدی با اعلام این خبر افزود: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های تبریز، آذرشهر، اسکو، عجبشیر، بناب، ملکان، لیلان، شبستر و مرند به جز بانک‌های منتخب (با انتخاب شورای هماهنگی بانک‌ها) و دستگاه‌های امدادی، درمانی و شیفتی تعطیل اعلام می‌شوند.

وی ادامه داد: در شهرستان مراغه، مقطع پیش دبستانی تعطیل، مدارس و دانشگاه‌ها غیرحضوری و دستگاه‌های اداری دائر می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: بقیه شهرستان‌ها به‌صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمدی بیان کرد: طرح زوج و فرد، در تبریز از درب منزل اجرا خواهد شد و با رفت و آمد وسایل دودزا برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: در روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه (۴و۵و۶ آذر) حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود مردم تا حد امکان از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند.

وی یادآور شد: با توجه به سطح آلودگی، شرایط فعلی برای همه سنین و برای همه شهروندان زیان‌آور اعلام می‌شود. مردم عزیز در این چند روز از عبور و مرور غیرضروری و از ورزش در فضای باز و بسته خودداری کنند.

وی گفت: همچنین همانند روز‌های گذشته، مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تبریز و بناب متوقف بوده و این نیروگاه‌ها با گاز فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز دوشنبه، سوم آذر، وی اظهار کرد: همچنین به تمامی کارخانه‌هایی که فعالیت آنها آلودگی زیادی ایجاد می‌کنند، تعطیلی اعلام شده است.

آذربایجان شرقی  تبریز اسکو تعطیل مدارس آلودگی هوا پایان هفته
