روند تدریجی کاهش دما از چهارشنبه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

همچنین پیرو هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا مورخ ۳۰ آبان با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در استان تهران به ویژه در مناطق پرتردد شهری، تشدید انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی و گاهی کاهش دید مورد انتظار است.

همچنین از چهارشنبه تا یکشنبه روند تدریجی کاهش دما به ویژه در نواحی شمالی پیش بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: آسمان تهران فردا (۴ آذرماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۵ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری و غبارآلود با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.