فرمانده هوافضای سپاه بدون لباس نظامی+عکس

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\u00a0\n\u00a0