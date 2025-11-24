میلی صفحه خبر لوگو بالا
فرمانده هوافضای سپاه بدون لباس نظامی+عکس

سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مراسم تشییع شهدای گمنام حضور یافت.
فرمانده هوافضای سپاه بدون لباس نظامی+عکس

به گزارش تابناک؛ سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مراسم تشییع شهدای گمنام حضور یافت. 

 

سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه سپاه شهدای گمنام شهید دفاع مقدس
