تسلیت پزشکیان در پی شهادت پزشک جانباز

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت درگذشت دکتر مرتضی رضیعی تصریح کرد: زندگی و شهادت این پزشک جانباز، یادآور حقیقتی روشن است: روحی که برای خدا و مردم زیسته باشد، در هیچ شرایطی محدود نمی‌شود. مجاهدتی که او در سال‌های رنج و تلاش داشت، سرمایه‌ای معنوی برای ملت ایران و راهنمایی برای نسل‌هایی است که معنای استقامت را در چهره او می‌دیدند.



متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛



بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



خبر شهادت دکتر مرتضی رضیعی موجب تاثر و اندوه شد. انسانی که با وجود جراحت‌های عمیق دوران دفاع مقدس، نه تنها از مسیر زندگی کنار نرفت، بلکه با اراده‌ای کم‌نظیر قله‌های علم را درنوردید و طبابت را به میدانی برای ادامه جهاد خود بدل ساخت.



زندگی و شهادت این پزشک جانباز، یادآور حقیقتی روشن است: روحی که برای خدا و مردم زیسته باشد، در هیچ شرایطی محدود نمی‌شود. مجاهدتی که او در سال‌های رنج و تلاش داشت، سرمایه‌ای معنوی برای ملت ایران و راهنمایی برای نسل‌هایی است که معنای استقامت را در چهره او می‌دیدند.



اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده معزز ایشان، جامعه پزشکی کشور، هم‌رزمان دفاع مقدس و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه پروردگار برای آن شهید عزیز، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.



مسعود پزشکیان



رئیس جمهوری اسلامی ایران