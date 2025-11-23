به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در سخنانی ادعا کرد: «معرفی اخوان المسلمین به عنوان سازمان تروریستی خارجی، با قوی‌ترین و قاطع‌ترین لحن انجام خواهد شد.»



ترامپ به رسانه خبری «جاست دِ نیوز» گفت: «اسناد نهایی این اقدام در حال تهیه هستند.»



این رسانه آمریکایی گزارش داد: «جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا به همراه برخی از دموکرات‌ها، وزارت امور خارجه ایالات متحده را تحت فشار قرار داده‌اند تا اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در ماه اوت اظهار داشت که معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در دست اقدام بوده، اما این روند طولانی است.»



این رسانه افزود: «تعدادی از کشورهای خاورمیانه پیش از این علیه اخوان المسلمین اقداماتی انجام داده‌اند؛ مصر و اردن این گروه را ممنوع اعلام کرده‌اند و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.»