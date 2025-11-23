میلی صفحه خبر لوگو بالا
دهلران زیر دود سیاه پیت‌سوزی

صبح امروز، انتشار دود بسیار غلیظ از پنج چاه نفت در میدان نفتی دانان واقع در بخش شمال‌شرقی دهلران، باعث آلودگی شدید هوا شد؛ اقدامی که مقام‌های محیط‌زیست و دستگاه قضایی را به ورود فوری واداشتند.
| |
دهلران زیر دود سیاه پیت‌سوزی

به گزارش تابناک به نقل از فارس از ایلام، «وقتی دود سیاه بر فراز شهر می‌نشیند، خاموش کردن آن تنها کاری نیست که باید بکنیم؛ روشن کردن سامانه مسئولیت‌پذیری است.»

صبح امروز در میدان نفتی دانان، پنج حلقه چاه زیرنظر شرکت نفت و گاز غرب به‌دلیل نقص فنی در خط انتقال برق دچار پیت‌سوزی اضطراری شدند و دود سیاه و غلیظ آنان در شمال‌شرقی دهلران پخش شد؛ این رخداد هم باعث نگرانی شهروندان و هم واکنش دستگاه‌ها شد.

آلودگی گسترده هوای شهری یکی از شاخص‌های مهم سلامت محیط زیست است؛ این حادثه با توجه به تداوم چاه‌های نفتی در مناطق مسکونی، به‌سرعت به یک بحران عمومی تبدیل شد و دستگاه‌های ناظر و قضایی نیز آن را به‌عنوان نقض حقوق عامه و سلامت مردم پیگیری کردند.

چاه‌های نفتی و میادین همراه با گاز، معمولا نیازمند مدیریت دقیق هستند؛ سوختن گازهای همراه از نفت یا عملیات اضطراری مثل پیت‌سوزی پیش‌ازاین نیز در کشور گزارش شده است.
همچنین، منطقه دهلران به‌دلیل فعالیت نفتی و صنعتی، سابقهٔ مواجهه با آلودگی‎های زیست‌محیطی دارد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: پنج حلقه چاه دچار پیت‌سوزی شدند.

آبسالان  افزود: با مشاهده آلودگی شدید هوا در شمال‌شرقی دهلران و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که شرکت بهره‌بردار به دلیل نقص فنی در خط برق مجبور به پیت‌سوزی شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، شرکت در اسرع وقت اقدام به رفع نقص و مسدود کردن چاه‌ها کرد؛ اما به دلیل نبود جریان باد و حجم بالای دود، آلودگی به‌صورت ساکن در ارتفاعات شمال دهلران تجمع پیدا کرده که انتظار می‌رود طی ساعات آینده رقیق شود.

این حادثه صرفاً یک نقص فنی نیست؛ بلکه نمادی از ضعف در مدیریت زیرساخت‌های نفتی-گاز و ناتوانی در کنترل آلاینده‌های هیدروکربوری به شمار می‌رود. در شرایطی که منطقه شهری و روستایی اطراف میادین نفتی به‌سرعت توسعه یافته‌اند، «پیت‌سوزی اضطراری» با چنین حجم دود، نشان می‌دهد که هنوز ریسک‌های زیست‌محیطی به‌طور کامل مهار نشده‌اند. طبق گزارش‌ها، فلر یا پیت‌سوزی زمانی استفاده می‌شود که گاز همراه نفت امکان استفاده نداشته باشد و به‌ناچار سوزانده شود. 

علی موسوی، کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام گفت: پیت‌سوزی یا فلرینگ در میادین نفتی اگر کنترل نشده باشد، می‌تواند به انتشار مقادیر زیادی ذرات معلق و ترکیبات گوگردی منجر شود که سلامت عمومی و کیفیت هوای منطقه را تهدید می‌کند. در این مورد خاص، تجمع دود در ارتفاعات نشان می‌دهد که تهویه طبیعی کافی وجود نداشته و مخلوط آلاینده‌ها به‌صورت ساکن باقی ماند.

رضا کریمی، مدیر ایمنی صنعتی در ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام می‌گوید: هرگاه خط برق اصلی تأسیسات نفتی دچار نقص شود، شرکت‌ها ممکن است مجبور به اقدامات اضطراری مثل پیت‌سوزی شوند، اما باید از قبل برنامهٔ جایگزین داشته باشند؛ یعنی امکان انتقال برق پشتیبان، کنترل انتشار دود، اطلاع‌رسانی به جامعه محلی ــ اینها بخشی از الزامات ایمنی صنعتی هستند.

این رخداد، صدایی هشداردهنده برای بهبود نظارت بر مدیریت پسماندهای نفتی است.

آلودگی هوای ناشی از پیت‌سوزی در میدان نفتی دانان، سلامت شهروندان و حق آنان به هوای پاک را نشانه رفت.
 نصب سیستم‌های برق پشتیبان، کاهش اضطراری پیت‌سوزی، ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و پایش لحظه‌ای آلاینده‌ها، و بررسی دقیق عملکرد شرکت بهره‌بردار در قاب مسئولیت زیست‌محیطی.

ایلام دهلران چاه نفت میدان نفتی آتش سوزی آلودگی هوا دود سیاه
