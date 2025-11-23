میلی صفحه خبر لوگو بالا
معادل‌های فارسی اسکوپ مشخص شدند

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جدیدترین مصوب خود، توپک و توپک‌زن را معادل‌های فارسی اسکوپ تعیین کرد.
معادل‌های فارسی اسکوپ مشخص شدند

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جدیدترین مصوب خود، توپک و توپک‌زن را معادل‌های فارسی اسکوپ تعیین کرد.

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی توپک اسکوپ فارسی
