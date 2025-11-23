\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0635\u0648\u0628 \u062e\u0648\u062f\u060c \u062a\u0648\u067e\u06a9 \u0648 \u062a\u0648\u067e\u06a9\u200c\u0632\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0639\u0627\u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0633\u06a9\u0648\u067e \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u062f.