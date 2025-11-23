نخست وزیری مجدد سودانی در هاله ای از ابهام

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بعضی شخصیت‌های سیاسی در داخل و خارج ائتلاف چارچوب هماهنگی امروز یکشنبه در اظهاراتی تصریح کردند که به دلیل افزایش مخالفت‌ها در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی به احتمال قوی السودانی شانسی برای تصدی مجدد پست نخست وزیری در عراق را نداشته باشد.

عضو برجسته ائتلاف دولت قانون در اظهاراتی خبری گفته است که مخالفت آشکاری در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی با تجدید پست نخست وزیری برای محمد شیاع السودانی وجود دارد و نظر گروه‌های متعددی در داخل این ائتلاف سیاسی بر آن است که فرد مناسب دیگری برگزیده شود.

«علاء الحداد» افزوده است که ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی)، «عصائب اهل الحق» (شیخ قیس الخزعلی)، «جنبش حقوق» (حسین مونس – نزدیک به کتائب حزب الله) و ائتلاف خدمات (شبل الزیدی- کتائب امام علی (ع)) به صراحت با تصدی مجدد السودانی برای پست نخست وزیری مخالفت کرده‌اند.

مجموع این گروه‌های معترض، شامل ۷۱ عضو در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی‌اند که همه آنها جزو یا مرتبط با گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق هستند.

عضو حزب دمکرات کردستان و نماینده سابق در پارلمان عراق نیز در اظهاراتی امروز به رسانه‌های کرد زبان اقلیم کردستان عراق گفته است که السودانی شانس زیادی برای تصدی مجدد پست نخست وزیری ندارد.

«شوان محمد طه» گفته است که به دلیل افزایش مخالفت‌ها در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی به نظر نمی‌رسد که محمد شیاع السودانی شانسی برای تصدی مجدد پست نخست وزیری داشته باشد، زیرا ائتلاف چارچوب هماهنگی اعتماد خود را به السودانی از دست داده است.

در همین راستا «محمد علی الحکیم» از تحلیلگران سیاسی عراقی به خبرگزاری «المعلومه» عراق گفته است که انبوهی از پرونده‌های خدماتی و اقتصادی در دولت السودانی باعث شده است که برخی جریان‌ها در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی به این باور برسند که کنار گذاشتن السودانی از تصدی مجدد پست نخست وزیری، کم هزینه‌تر است.

وی خاطر نشان ساخته است که قرار گرفتن محمد شیاع السودانی در منطقه خاکستری در مناسبات حساس عراق با آمریکا از یکسو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر باعث شده است که برخی جریان‌ها از این وضعیت خرسند نباشند و قدرت گرفتن برخی گروه‌های جدید در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی یکی دیگر از عواملی است که تصدی مجدد السودانی را برای پست نخست وزیری دور از انتظار کرده است.

برخی صاحب نظران نیز معتقدند که اعلام رسمی حزب الدعوه اسلامی عراق در روز گذشته (شنبه) مبنی براینکه نوری المالکی نامزد این حزب برای تصدی پست نخست وزیری است، عملا شانس السودانی را برای این پست کلیدی عراق، به شدت کاهش داده است.

این دیدگاه بر این تحلیل استوار است که السودانی در دوره قبل با حمایت مستقیم نوری المالکی و جریان سیاسی او (ائتلاف دولت قانون) به مقام مهم نخست وزیری عراق رسیده بود و نامزد شدن المالکی در این دوره به معنی ناخرسندی از عملکرد دولت السودانی است.

آنچه کار را بر السودانی سخت‌تر کرده است اظهارات برخی اعضای حزب دمکرات کردستان عراق (حزب خانواده بارزانی ها) مانند «هیثم المیاحی» است که «المالکی را مردی قدرتمند در تصمیم گیری‌های سیاسی» توصیف کرده‌اند.

همواره از احزاب کرد در اختلافات سیاسی در داخل عراق به عنوان وزنه ترازو یاد می‌شود که می‌تواند معادلات را به نفع یک گروه در مقایسه با گروه سیاسی دیگر تغییر دهد.

ائتلاف السودانی هم به تاکتیک سیاسی ائتلاف نوری المالکی روی آورد

ائتلاف سیاسی السودانی برای حفظ خود در رقابت سیاسی و افزایش شانس السودانی برای تصدی مجدد نخست وزیری به همان تاکتیک سیاسی که ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه اسلامی که نوری المالکی را به عنوان نامزد رسمی خود برای تصدی پست نخست وزیر معرفی کرد، روی آورده است.

یکی از اعضای نزدیک به السودانی در داخل ائتلاف «سازندگی و توسعه» متاثر از مواضع دیروز حزب الدعوه اسلامی و ائتلاف دولت قانون در معرفی المالکی به عنوان نامزد رسمی خود برای تصدی پست نخست وزیری امروز گفت که ما هم در ائتلاف سازندگی و توسعه، محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد رسمی خود برای تصدی پست نخست وزیری اعلام می‌کنیم.

«قصی محبوبه» رییس حزب «امارجی» و متحد سیاسی السودانی در صفحه شخصی خود امروز نوشته است که «ما در ائتلاف توسعه و هماهنگی با دارا بودن ۴۶ کرسی در پارلمان و همچنین کسب یک میلیون و ۳۰۰ هزار رای در انتخابات، تاکید می‌کنیم که نامزد رسمی ما برای تصدی پست نخست وزیری، محمد شیاع السودانی است.»

وی همچنین از دیگر گروه‌های سیاسی زیر مجموعه ائتلاف چارچوب هماهنگی که حداقل ۲۵ کرسی در پارلمان کسب کرده‌اند، خواسته است که همین خط مشی واضح و روشن حزب الدعوه اسلامی و ائتلاف دولت قانون را در پیش گیرند و نامزد‌های مورد نظر خود را برای تصدی پست نخست وزیری به طور آشکاری معرفی کنند.

«ایاد علاوی» نخست وزیر سابق که دخترش در این دوره از انتخابات متحد سیاسی السودانی بود، طی دیدار شب گذشته با السودانی اعلام کرد که از محمد شیاع السودانی برای تصدی مجدد پست نخست وزیری حمایت می‌کند.

با وجود تلاش‌هایی که برخی نزدیکان سیاسی السودانی برای حفظ او در رقابت سیاسی انجام می‌دهند، اما اغلب گزارش‌ها حاکیست که بعد از اعلام رسمی نوری المالکی به عنوان نامزد پست نخست وزیری، عملا تصدی مجدد این پست کلیدی توسط السودانی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

برخی گزارش‌ها حاکیست که اعلام رسمی المالکی بیش از اینکه تلاش این رهبر برجسته سیاسی عراق برای تصدی مجدد پست نخست وزیری باشد، بیشتر برای دور کردن السودانی از تصدی مجدد این پست است.

بر همین اساس «شوان محمد طه» عضو حزب دمکرات کردستان و نماینده سابق پارلمان عراق گفته است که در حال حاضر شانس افرادی مانند «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی و «حمید الشطری» رییس دستگاه اطلاعات عراق برای تصدی پست نخست وزیری بیش از دیگران است.

به اعتقاد او، این دو شخصیت هم مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و هم آمریکا و همچنین کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس هستند و در عین حال فراکسیون‌های بزرگی در پارلمان از آنها حمایت می‌کنند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی امروز به پایگاه اجتماعی خود اطمینان داد که این ائتلاف بزرگ سیاسی به جایگاهی از رشد سیاسی رسیده است که اختلافات بر سر پست نخست وزیری بهانه‌ای برای تضعیف آن نخواهد بود بلکه همه طرف‌ها در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی از مرحله برخورد عبور کرده‌اند و پذیرفته‌اند که دور یک میز، گردهم آینده و در چارچوب قانون، مسائل را حل و فصل می‌کنند.