۰۲/آذر/۱۴۰۴
Sunday 23 November 2025
۱۴:۲۱
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
2546
2546
بازدید
۲
پ
روسری جالب خبرنگار فونیکس چین سوژه کاربران شد
روسری خبرنگار فونیکس چین با اشعار فارسی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
کد خبر:
۱۳۴۱۸۰۱
تاریخ انتشار:
۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸
23 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۱۸۰۱
|
۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸
23 November 2025
|
2546
بازدید
2546
بازدید
|
۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
روسری
خبرنگار فونیکس چین
فضای مچازی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمیآید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بیگناه
افشای جزئیات وامهای کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری
واکنش پلیس فتا به سایتهای صیغهیابی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
2
3
پاسخ
مسوولین چه تصویری از ایران تو ذهنش درست کردن
محمدرضا
|
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
اصلا خودش هم نمیدونه چی رو سرش هست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
الی گشت
آخرین اخبار
نرخ عوارض خودروهای اروندی افزایش یافت
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
مدارس استان تهران مجازی شد
نخست وزیری مجدد سودانی در هاله ای از ابهام
اخراج موقت سهرابیان از استقلال
هشدار مجلس درباره احتمال خروج ایران از NPT
فرزین اولتیماتوم داد؛ دارایی بانکها حراج میشود!
قاضی قلابی در شهرستان اهواز بازداشت شد
افشای اطلاعات ۱۰ صهیونیست در صنعت هوافضا
روسری جالب خبرنگار فونیکس چین سوژه کاربران شد
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
رفتار زشت مصریها با تیم ملی والیبال ایران
شوک جدید به جیب و جان بازنشستگان/ بحران بیمه تکمیلی به نقطه جوش رسید
جهش ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
ثبتنام دور جدید عرضۀ خودروهای وارداتی
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جمع آوری فرشهای مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت میرود
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسیشده میترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هستهای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخستوزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغسبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
سیگنال سقوط تاریخی ساختوساز به بازار مسکن
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسیشده میترسم!
(۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید
(۱۰۱ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است
(۸۶ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
(۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت میشوند؟
(۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
(۷۹ نظر)
نمیدانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد میکنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح میدهید!
(۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
(۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفسگیر در ارتفاعات الیت
(۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
(۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
(۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
(۶۵ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسیپور
(۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران میبارد!
(۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
(۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d3x
tabnak.ir/005d3x
کپی شد