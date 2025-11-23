رویترز در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی از بررسی گزینه‌های جدید توسط واشنگتن برای مقابله با ونزوئلا خبر داد.

رویترز در این گزارش به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرد: واشنگتن درحال بررسی گزینه‌های جدیدی درباره ونزوئلا از جمله تلاش برای سرنگونی دولت این کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رویترز افزود که بنا بر اعلام این منابع، واشنگتن خود را برای آغاز مرحله جدیدی از عملیات‌ها علیه ونزوئلا آماده می‌کند که برخی از این عملیات‌ها محرمانه است.

گفتنی است؛ واشنگتن از ماه اوت (شهریور) به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کشتی‌های جنگی، یک زیردریایی، هواپیماهای نظامی و نیروهای نظامی را در سواحل ونزوئلا مستقر کرده است. آمریکا همچنین بدون هیچ مدرکی، مادورو را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم کرده است.

اقدامات نظامی آمریکا توسط روسیه، مکزیک، کلمبیا و برزیل و همچنین کارشناسان سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است؛ آنها حمله‌های نیروهای نظامی آمریکا علیه شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر را «اعدام‌های فراقضایی» مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کرده‌اند.

ترامپ به تازگی در یک نشست مطبوعاتی از محل کاخ سفید، درباره اقدام آمریکا علیه ونزوئلا گفت: من هیچ احتمالی را رد نمی‌کنم.

وی همچنین افزود که مایل است حملاتی را علیه کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک انجام دهد و تاکید کرد که اگر این کار را انجام دهد، احتمالا ابتدا به کنگره مراجعه خواهد کرد؛ با این حال جزئیات بیشتری ارائه نداد.

ترامپ در پاسخ به خبرنگاران گفت: آیا من اجازه حملات در مکزیک را برای متوقف کردن مواد مخدر می‌دهم؟ من با آن مشکلی ندارم.

وی افزود: کلمبیا کارخانه‌هایی دارد که در آن کوکائین تولید می‌کنند. آیا من آن کارخانه‌ها را نابود می‌کنم؟ شخصا افتخار می‌کنم این کار را انجام دهم. نگفتم که دارم این کار را می‌کنم، اما افتخار می‌کنم اگر انجامش دهم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی در جمع خبرنگاران گفت: ممکن است گفت‌ وگوهایی با نیکولاس مادورو (رئیس جمهور ونزوئلا) داشته باشیم، باید ببینیم چه می‌شود. آنها مایل به گفت‌ وگو هستند.