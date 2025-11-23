میلی صفحه خبر لوگو بالا
چه کسی با تعطیلی مدارس تهران مخالفت کرد؟!

وزارت بهداشت اعلام کرد: ما درخواست تشکیل کمیتۀ اضطرار دادیم اما آموزش‌وپروش تهران تعطیلی یا غیرحضوری‌شدن مدارس را تایید نکرد.
چه کسی با تعطیلی مدارس تهران مخالفت کرد؟!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزارت بهداشت هشدار داده، درخواست کرده، پیگیری‌ کرده و تکلیف قانونی خود را انجام داده است. ادامۀ مسیر با دیگر دستگاه‌هاست.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
3
12
پاسخ
وقتی جان و سلامت بچه ها دیگه اهمیتی نداره
پاسخ ها
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
ای کاش برای وزارت آموزش و پرورش یک فرد جوان بود نوجوانی و بچگی این بچه ها را این وزیر درک نمی کند
موریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
3
11
پاسخ
از بس دانا هستند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
3
17
پاسخ
اگر مدارس و همه جا تعطیل باشند مردم هم مجبور نمی شوند از خودرو استفاده کنند و درآمدی هم از جریمه طرح زوج و فرد از درب منزل نخواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
2
10
پاسخ
برای آلودگی هوا و جان بچه ها نظر آموزش و پرورش مهم است یا وزارت بهداشت؟
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
9
پاسخ
طرح زوج و فرد چون برای کاسبی دولت مفیده سریع اجرا میشه
ولی تعطیلی مدارس که سودی به جیب دولت نداره
تازه تعطیل بشه ملت مجبور نیستن ماشین و بیارن که دولت جریمه کنه
اصل الودگی برای سوختن مازوت هست که خود دولت بانی اون میشه ولی ملت باید جریمه بشن
به خاطر تحریم ها چون نمیتونن مازوت رو صادر کنن اینجا میسوزونن و ملت رو به سرطان و بیماری مبتلا میکنن بعدش از ملت بیچاره هزینه میگیرن برا دارو و بیمارستان و اینا
بیچاره ملت بیچاره ملت بیچاره ملت............
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
در موضوع سلامت اموزش پرورش تصمیم گیرنده است یا نظر تخصصی وزارت بهداشت؟اینقدر هرکی بهر کی شده روی سلامت مردم بازی میکنند
