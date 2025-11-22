میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۱ میلیون لیتر سوخت

دادستان عمومی و انقلاب جاسک از صدور کیفرخواست پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته ۲۱ میلیون لیتر سوخت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۸۹
| |
252 بازدید
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۱ میلیون لیتر سوخت

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک اظهار کرد: بات وجه به توقیف یک فروند لنج حامل سوخت قاچاق در چند ماه گذشته و تشکیل پرونده قضائی در دادسرای عمومی و انقلاب جاسک، پس از طی نمودن روند قضائی و انجام استعلامات و تحقیقات لازم، کیفرخواست برای ده نفر از متهمین صادر و جهت سایر اقدامات به دادگاه ارسال شد.

پارسانیا اعلام کرد: در تحقیقات انجام شده و بررسی مستندات و ادله موجود مشخص شد که لنج توقیفی تا کنون بیش از بیست و یک میلیون و سیصد و چهارده هزار و هشتصدو نه لیتر سوخت از نوع گازوئیل قاچاق نموده است.

وی افزود: دستگاه قضائی جاسک با همراهی ضابطین بدون توجه به حواشی و به صورت مستمر و قاطع با قاچاقچیان سوخت برخورد قانونی خواهد کرد و در این خصوص مقابله قانونی را تشدید خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان جاسک قاچاق سوخت قاچاق سازمان یافته کیفرخواست
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرداخت 11000 میلیارد جریمه قاچاق سوخت طی دو ساعت!
ماجرای توقیف ۵ شناور در آب‌های خلیج فارس
توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس
توقیف کشتی با بیش از ۹۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم
قاچاق سازمان‌یافته سوخت در کشور
جریمه هزار میلیاردی و ۹۰ سال حبس برای قاچاق سوخت
شناسایی ۱۳۰ مرکز دپو سوخت قاچاق در تهران
شناسایی سرشبکه‌های قاچاق سوخت در میناب
توقیف ۴ فروند شناور حامل ۱۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق
کشف و انهدام دو انبار سوخت قاچاق در جاسک
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d29
tabnak.ir/005d29