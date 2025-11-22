صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۱ میلیون لیتر سوخت

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک اظهار کرد: بات وجه به توقیف یک فروند لنج حامل سوخت قاچاق در چند ماه گذشته و تشکیل پرونده قضائی در دادسرای عمومی و انقلاب جاسک، پس از طی نمودن روند قضائی و انجام استعلامات و تحقیقات لازم، کیفرخواست برای ده نفر از متهمین صادر و جهت سایر اقدامات به دادگاه ارسال شد.

پارسانیا اعلام کرد: در تحقیقات انجام شده و بررسی مستندات و ادله موجود مشخص شد که لنج توقیفی تا کنون بیش از بیست و یک میلیون و سیصد و چهارده هزار و هشتصدو نه لیتر سوخت از نوع گازوئیل قاچاق نموده است.

وی افزود: دستگاه قضائی جاسک با همراهی ضابطین بدون توجه به حواشی و به صورت مستمر و قاطع با قاچاقچیان سوخت برخورد قانونی خواهد کرد و در این خصوص مقابله قانونی را تشدید خواهد کرد.