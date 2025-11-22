آتش دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد

به گزارش تابناک، کامیار مرزبانی از وقوع آتش سوزی در اراضی جنگلی بالادست منطقه لاتون در شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: این آتش سوزی که از صبح امروز آغاز شده بود، در ساعت ۱۶:۵۰ بعد از ظهر مهار شد.
وی افزود: با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا و با همراهی هیئت کوهنوردی و جمعیت هلال احمر شهرستان و کمک مردم بومی بهویژه جوانان منطقه لاتون و قطعه این آتش سوزی مهار شد و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان سطح درگیر با حریق را حدود دو هکتار دانست و بیان کرد: آتش سوزی بهصورت سطحی و تنه ای بود.
مرزبانی با اشاره به شرایط جوی پیش رو، از افزایش احتمال بروز آتش سوزی در سطح اراضی جنگلی و مرتعی استان خبر داد و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از آتش سوزی در جنگل ها ناشی از عوامل انسانی اعم از عمدی و سهوی است.
وی از طبیعت گردان و مردم طبیعت دوست استان خواست از روشن کردن آتش در داخل جنگل ها خودداری کنند و گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان در حالت آماده باشند تا هرچه سریع تر نسبت به پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی اقدام کنند. مردم نیز می توانند از طریق تلفن های گویای ۱۳۹ و ۱۵۰۴، هرگونه مشاهده دود و آتش در جنگل ها را گزارش دهند.