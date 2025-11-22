آتش دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، با بیان اینکه حریق دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد، گفت: مردم از روشن کردن آتش در داخل جنگل ها در شرایط وزش باد جنوبی خودداری کنند.

به گزارش تابناک، کامیار مرزبانی از وقوع آتش سوزی در اراضی جنگلی بالادست منطقه لاتون در شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: این آتش سوزی که از صبح امروز آغاز شده بود، در ساعت ۱۶:۵۰ بعد از ظهر مهار شد.

وی افزود: با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا و با همراهی هیئت کوهنوردی و جمعیت هلال احمر شهرستان و کمک مردم بومی به‌ویژه جوانان منطقه لاتون و قطعه این آتش سوزی مهار شد و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان سطح درگیر با حریق را حدود دو هکتار دانست و بیان کرد: آتش سوزی به‌صورت سطحی و تنه ای بود.

مرزبانی با اشاره به شرایط جوی پیش رو، از افزایش احتمال بروز آتش سوزی در سطح اراضی جنگلی و مرتعی استان خبر داد و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از آتش سوزی در جنگل ها ناشی از عوامل انسانی اعم از عمدی و سهوی است.

وی از طبیعت گردان و مردم طبیعت دوست استان خواست از روشن کردن آتش در داخل جنگل ها خودداری کنند و گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان در حالت آماده باشند تا هرچه سریع تر نسبت به پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی اقدام کنند. مردم نیز می توانند از طریق تلفن های گویای ۱۳۹ و ۱۵۰۴، هرگونه مشاهده دود و آتش در جنگل ها را گزارش دهند.