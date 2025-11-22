میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، با بیان اینکه حریق دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد، گفت: مردم از روشن کردن آتش در داخل جنگل ها در شرایط وزش باد جنوبی خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۷۷
| |
400 بازدید
آتش دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد

به گزارش تابناک، کامیار مرزبانی از وقوع آتش سوزی در اراضی جنگلی بالادست منطقه لاتون در شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: این آتش سوزی که از صبح امروز آغاز شده بود، در ساعت ۱۶:۵۰ بعد از ظهر مهار شد.

وی افزود: با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا و با همراهی هیئت کوهنوردی و جمعیت هلال احمر شهرستان و کمک مردم بومی به‌ویژه جوانان منطقه لاتون و قطعه این آتش سوزی مهار شد و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان سطح درگیر با حریق را حدود دو هکتار دانست و بیان کرد: آتش سوزی به‌صورت سطحی و تنه ای بود.

مرزبانی با اشاره به شرایط جوی پیش رو، از افزایش احتمال بروز آتش سوزی در سطح اراضی جنگلی و مرتعی استان خبر داد و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از آتش سوزی در جنگل ها ناشی از عوامل انسانی اعم از عمدی و سهوی است.

وی از طبیعت گردان و مردم طبیعت دوست استان خواست از روشن کردن آتش در داخل جنگل ها خودداری کنند و گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان در حالت آماده باشند تا هرچه سریع تر نسبت به پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی اقدام کنند. مردم نیز می توانند از طریق تلفن های گویای ۱۳۹ و ۱۵۰۴، هرگونه مشاهده دود و آتش در جنگل ها را گزارش دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گیلان آستارا جنگل آتش سوزی آتش سوزی جنگل مهار آتش
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نبرد نفس‌گیر سبزپوشان و بالگردها برای مهار آتش در الیت
تصاویر تازه ناسا از آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
اطفای حریق جنگل الیت با هواپیمای ایلیوشین و ۵ بالگرد
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس
عملیات هلی‌کوپترها برای مهار آتش جنگل چالوس
باران و برف به داد جنگل چالوس رسید/آتش فروکش کرد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
تصاویر اعزام هلی‌کوپترهای ارتش به مازندران
تصاویر و روایت تلخ از آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۵ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1x
tabnak.ir/005d1x