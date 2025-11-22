میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس و دانشگاه‌های ۸ شهر اصفهان دو روز تعطیل می‌شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های اصفهان و هفت شهر استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۶۵
| |
3218 بازدید

مدارس و دانشگاه‌های ۸ شهر اصفهان دو روز تعطیل می‌شود

به گزارش تابناک، منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور اعضا برگزار شد و باتوجه به اینکه شرایط آلودگی هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته تشدید خواهد شد و به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده‌ها روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اصفهان، فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی نیز طی این دو روز تعطیل خواهد بود؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از روز سه شنبه ۴ آذرماه تا پایان هفته بر اساس مصوبه کارگروه طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل و از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و … ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت نماید.

وی همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت نماید؛ همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن نمودن آتش در پارک‌ها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان.حاشیه زاینده رود.پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد نماید.

شیشه فروش بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضرور در مناطق پر ترافیک شهری و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا تاکید و اعلام داشت: مقرر شد شهرداری‌ها نسبت به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و پیشگیری از روشن بودن اتوبوس‌ها در محل پارکینگ‌ها نظارت نمایند.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد عوامل اورژانس و شبکه‌های بهداشت و درمان در جهت افزایش حضور تیم‌ها در مناطق پر ازدحام شهرها اقدام کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان آلودگی هوا آلاینده ها تشدید آلودگی مدارس دانشگاه ها تعطیلی آموزش غیر حضوری
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخی مدارس و دانشگاه‌های خوزستان تعطیل شد
عکس: آلوده‌ترین نقطه تهران با شاخص ۱۸۱
مدارس و ادارات کدام استان‌ها فردا یکشنبه تعطیل است؟
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
مدارس مشهد و چند شهر استان، روز یکشنبه تعطیل است
در آلودگی هوا چه بخوریم و چه نخوریم
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان‌ غربی
مدارس سیستان و بلوچستان فردا یکشنبه تعطیل شد
پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل شد
هشدار انتقال بیماری در مدارس و تجمعات
آلودگی هوا در تهران تا پایان هفته
ه‍وای تهران قرمز شد
این استان پنجشنبه‌ها تعطیل شد
آغاز طرح اضطراری مقابله با آلودگی
استانداری تهران امشب جلسه اضطراری برگزار می‌کند
مهدکودک و پیش دبستان در تهران تعطیل شد
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعلاً دوباره تشکیل نمی‌شود
مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان فردا تعطیل است
هر روز تعطیلی چقدر خسارت دارد؟
کلیه مدارس 5 شهر خوزستان غیرحضوری شد
مدارس ابتدایی این استان تعطیل شدند
عکس: فرونشست در اصفهان، از نقش جهان تا برخوار
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
هشدار فوری: پایتخت در مرز خطر
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1l
tabnak.ir/005d1l