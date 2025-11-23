شباهت باورنکردنی مهرداد صدیقیان و پدرش

مهرداد صدیقیان، بازیگر توانای سینما و تلویزیون ایران، با انتشار تصاویری در اینستاگرام، خبر درگذشت پدرش را اعلام کرد. در میان این اندوه سنگین، توجه کاربران به شباهت باورنکردنی و انکارناپذیر میان چهره بازیگر نقش صدرا در پوست شیر و پدر از دست رفته‌اش معطوف شد.

به گزارش تابناک؛ مهرداد صدیقیان متولد 30 بهمن ماه سال 1367 در شهر تهران است و دارای یک بردار بزرگتر از خود به نام مهدیار می باشد. درباره خانواده و شغل پدر مهرداد صدیقیان اطلاعاتی منتشر نشده و گفته می شود مهرداد صدیقیان بازیگر سریال سقوط یک فرشته، مدینه، پوست شیر، جان سخت، داریوش و... ازدواج نکرده است.