اعلام موضع ولایتی درباره انتخابات عراق

به گزارش تابناک، «سید محسن حکیم» مشاور ارشد «سید عمار حکیم» و نایب رییس جریان حکمت ملی عراق، امروز شنبه با «علی اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار حکیم آخرین وضعیت کشور عراق پس از انتخابات اخیر را تشریح کرد و اقبال و حضور بی سابقه مردم در انتخابات با وجود توطئههای دشمنان را دستاوردی بزرگ برای کشور عراق ارزیابی کرد.
وی همچنین ضمن تشکراز پیام ولایتی درباره انتخابات عراق آن را حاوی نکات بسیار مهمی دانست.
ولایتی نیز در این دیدار حضور و هوشمندی بیسابقه مردم عراق در انتخابات اخیر را دستاوردی بزرگ قلمداد کرد که در تاریخ عراق بیسابقه بوده و آن را نشان دهنده رشد و بلوغ سیاسی ملت این کشور دانست.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل افزود: رابطه بین ایران و عراق محکم، تاریخی، ریشهدار و بدون گسست است و روز به روز نیز استحکام بیشتری می یابد و مایه امید جهان اسلام خواهد بود.