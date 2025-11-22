موشک تازه چین، شکارچی ناوهای آمریکاست!

بر اساس گزارش‌های منابع نظامی بین‌المللی، چین با رونمایی احتمالی از موشک بالستیک مافوق صوت میان‌برد جدید خود، با نام DF-۲۷، وارد فاز جدیدی از برتری نظامی در حوزه فناوری‌های موشکی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این سلاح راهبردی که تصاویر آن زیر تور‌های استتار دیده شده، با بردی خیره‌کننده بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کیلومتر، نه تنها پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام و هاوایی را هدف قرار می‌دهد، بلکه به طور خاص برای غرق کردن ناوگروه‌های جنگی غربی در عمق اقیانوس آرام طراحی شده و کارشناسان غربی را به شدت نگران کرده است.

جزئیات سلاح استراتژیک جدید

DF-۲۷ که گفته می‌شود یا به زودی وارد خدمت می‌شود یا از قبل عملیاتی شده، یک پلتفرم بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های گلایدکننده مافوق صوت (HGV) است. این موشک به وسیله یک سامانه پرتاب ۱۲ چرخ بزرگ حمل و نصب می‌شود و بُرد آن آن را بین موشک میان‌برد DF-۲۶ (با برد ۴۵۰۰ کیلومتر) و زرادخانه موشک‌های قاره‌پیمای این کشور قرار می‌دهد. هدف اصلی این موشک، دنبال کردن مسیر موشک‌های ضدکشتی قبلی چین، یعنی DF-۲۶ و DF-۲۱ D، اما با توانایی نفوذ بسیار عمیق‌تر به حوزه‌های اقیانوسی تحت کنترل غرب است.

رهبری بلامنازع چین در فناوری مافوق صوت

چین همچنان به عنوان رهبر جهانی در توسعه سامانه‌های مافوق صوت شناخته می‌شود. این موشک جدید، سومین موشک بالستیک میان‌برد با HGV در حال توسعه جهانی است که پس از Hwasong-۱۶ B کره شمالی و Oreshnik روسیه معرفی می‌شود. توسعه‌های مافوق صوت چین تا کنون چنان جدی بوده‌اند که ژنرال جان هایتن، معاون رئیس ستاد مشترک آمریکا، در سال ۲۰۲۱ یک آزمایش موشکی چین را که کلاهک آن دور دنیا چرخید و با دقت به هدف اصابت کرد، «حیرت‌آور» خوانده بود. وی هشدار داده بود که سرعت توسعه چین می‌تواند این کشور را به توانایی انجام حمله هسته‌ای غافلگیرکننده علیه ایالات متحده برساند.

چالش‌ها و راه‌حل‌های چینی

اگرچه DF-۲۷ یک «شکارچی ناو هواپیمابر» در سطح قاره‌ای محسوب می‌شود، اما کارشناسان ضعف آن را اتکا به داده‌های هدف‌گیری ماهواره‌ای یا پهپادی می‌دانند؛ اختلال در این سامانه‌ها می‌تواند دقت اصابت موشک را در هدف‌گیری کشتی‌های متحرک کاهش دهد.

با این حال، پکن در حال توسعه هواپیما‌های بدون سرنشین پنهان‌کار قاره‌پیما است. پیش‌بینی می‌شود این پهپاد‌های بزرگ بتوانند با حمل مجموعه‌های حسگر عظیم، داده‌های هدف‌گیری را به طور مستقل و در عمق اقیانوس، برای DF-۲۷ فراهم کنند و نقطه ضعف موشک را پوشش دهند.