درج عکس عموی مرحومه روی اعلامیه مرحومه...!

کد خبر: ۱۳۴۱۶۱۴
| |
2322 بازدید
|
۵

درج عکس عموی مرحومه روی اعلامیه مرحومه...!

برچسب ها
عکس عمو مرحومه
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
4
30
پاسخ
الان این بنده خداها راضی هستند که شما اسامیشان را عنوان می کنید؟
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
7
26
پاسخ
این کار شما یه جور مسخره کردن رفتار خانواده متوفی است. واقعا براتون متاسفم. اخلاق حرفه ای تون کجا رفته؟! آیا این خبر اینقدر مهم بود که شما منتشر کردید؟ ضمنا با توجه به مرسوم نبودن چاپ عکس خانم ها در اعلامیه های ترحیم، جهت اطلاع، من خیلی جاها دیدم که عکسی از بزرگان خاندان آن مرحومه برای گرامی داشت یادشان، چاپ می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
4
5
پاسخ
حالا همه مشکلات مردم تمام شده شما گیر دادی به این
می خواهید چهار نفر هم در کامنت ها مسخره کنند شما راضی می شوید آن وقت؟
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
4
7
پاسخ
واقعا سوزه دیگه ای ندارید
به شما چه مربوط در مسایل و امور شخصی افراد دخالت میکنید
اسم این را میگذارید ازادی اطلاع رسانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
4
پاسخ
راضی بودن از زندگی مهم است ، الان هم کسی مسخره نشده است
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
